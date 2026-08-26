"Позиции будут укреплены": Зеленский перебрасывает в Донецкую область обновленные отряды Прокопенко и Билецкого. Видео

В Донецкой области будут укреплены украинские позиции благодаря двум обновленным подразделениям, которые возглавят Герои Украины Денис Прокопенко и Андрей Билецкий. Соответствующие решения были приняты 26 августа после совещаний президента с военным руководством.

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Об этом Владимир Зеленский рассказал в видеообращении. Он отметил, что сегодня встретился с украинскими военными, которые выполняют боевые задачи на Запорожском направлении фронта.

В Донецкой области усилят позиции двумя группировками

Зеленский сообщил, что совместно с Михаилом Драпатым, Генеральным штабом и министром обороны Евгением Хмарой определил порядок дальнейших действий.

Одним из них станет укрепление украинских позиций в Донецкой области благодаря двум обновленным группировкам. Их командующими станут Герои Украины Денис Прокопенко и Андрей Билецкий.

Отдельно президент рассказал о докладе командующего Десантно-штурмовыми войсками ВСУ генерала Олега Апостола.

"Спасибо тебе, Олег, за значительную мощь ДШВ, и я горжусь каждым воином", — сказал Зеленский.

Зеленский назвал Александровское контрнаступление исторической операцией

Президент также рассказал о наступательной операции украинских войск на Александровском направлении, которую воины проводили с прошлого года и по настоящее время.

"Одна из уже ставших историческими операций, которая позволила нам доказать, что украинцы умеют достигать своих целей и наносить россиянам ощутимые потери. Александровское контрнаступление", — отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что каждый шаг, оттесняющий российские войска, дает Украине больше безопасности и дипломатических возможностей для завершения войны.

"Мы будем продолжать нашу активную оборону", — добавил президент.

На Запорожском направлении будет больше необходимых средств

Еще одним важным вопросом стала ситуация на Запорожском направлении. Зеленский пообщался с командирами и сообщил, что военные получат больше необходимых средств.

В частности, речь идет о наземных роботизированных комплексах (НРК). Для этого, по словам президента, нужны решения, которые обеспечат увеличение производства и закупок.

Также будут приняты решения относительно более системного подхода к средним ударам. Кроме того, Зеленский сообщил, что совместно с министром обороны и Главнокомандующим согласовал необходимые кадровые решения.

Отдельно президент провел совещание по вопросам безопасности, посвященное ситуации в Запорожье и области, а также направлениям, от которых зависит безопасность города и других украинских городов и общин.

Украина продолжает работу с США

Отдельно Зеленский рассказал о работе с американской стороной.

"Мы поддерживаем с ними тесную связь. Делаем все, чтобы приблизить мир", — заявил глава государства.

Он поблагодарил всех, кто помогает Украине ограничивать возможности России затягивать войну.

"Нужен мир. Мы работаем, чтобы были предприняты эффективные шаги в поддержку", — добавил Зеленский.

Как сообщал OBOZ.UA, 24 августа президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины бригадному генералу Андрею Билецкому. Соответствующий указ глава государства издал ко Дню Независимости Украины.

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