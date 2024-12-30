В Британии сообщили, что Фьюри решился на 'радикальные перемены' после поражения от Усика в реванше

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (34-2-1, 24 КО) вернулся в родной Моркам, где проводит время с семьей и отдыхает после поражения в реванше с Александром Усиком (23-0, 14 КО). При это Цыганский король, как называют британца, решил сбрить бороду, которая вызвала много споров перед боем.

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Об этом пишет издание Mirror, которое называет это "радикальными переменами" с Фьюри. Один из друзей Тайсона Джимми Харрингтон рассказал, что боксер не намерен пока покидать родной город, но во время новогодних праздников старается поддерживать физическую форму.

"Да, он сбрил бороду. Сейчас он вернулся домой в Моркам со своей семьей. Он просто занимается своими повседневными делами... Ходит в кафе, гуляет с семьей и совершает пробежки, а также возвращается к семейной и отцовской жизни. Он отсутствовал три месяца, не видясь с семьей. Он только что провел Рождество дома, и я думаю, что он проведет Новый год дома и никуда не уедет", – сообщил Харрингтон.

Напомним, что бой Усик – Фьюри 2 завершился победой украинского боксеру единогласным решением со счетом 116-112 трижды. Кроме того, стало известно, какой результат зафиксировал искусственный интеллект. Это вызвало ярость у Тайсона, который назвал себя сильнейшим с разницей минимум в три раунда. После боя он был "дисквалифицирован".

Свою версию по раундам дал экс-чемпион Энтони Джошуа. А легендарный Леннокс Льюис признался, что поединок его не впечатлил.

Кроме того, промоутер Эдди Хирн оспорил счет реванша Усика и Фьюри. В свою очередь британские СМИ узнали, что говорили Тайсону перед 12-м раундом боя.

В то же время была опубликована впечатляющая статистика ударов соперников в бою. А на фото было показано, как выглядит лицо Фьюри после 100 пропущенных ударов от Усика.

После победы украинский боксер определился со своим следующим соперником, а также сделал признание о реванше с Тайсоном.

Также на камеру попала реакция Пэрис Фьюри, когда Александр был объявлен победителем реванша с Тайсоном. Кроме того, бой обнаружили в известном мультфильме. А в России начали распространять фейковые слова британца о Владимире Зеленском. Украинца же отстранили от бокса.

Как сообщал OBOZ.UA, появилось видео того, что Тайсон Фьюри написал на флаге Украины после поражения Александру Усику в реванше. Кроме того, нашего боксера назвали лучшим супертяжем ХХІ века. Также стали известны гонорары соперников за второй бой.

Мменеджер Эгис Климас рассказал, когда Усик планирует вернуться на ринг. Искусственный интеллект уже сделал прогноз на поединок украинца.

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