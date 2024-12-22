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Как выглядело лицо Фьюри после 100 пропущенных ударов в голову от Усика: появились фото

Максим Иншаков
Спорт Oboz
2 минуты
1,3 т.
Как выглядело лицо Фьюри после 100 пропущенных ударов в голову от Усика: появились фото

Последствия 12 раундов изматывающего боя между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри заметно отразились на лице британца. Когда Тайсон пришел на пресс-конференцию, у него под глазом красовался огромный синяк. Также рассечения были заметны в район бровей.

Видео дня
Как выглядело лицо Фьюри после 100 пропущенных ударов в голову от Усика: появились фото

Согласно статистике поединка Усик нанес 179 точных ударов из 423 (42,3%). В голову британского супертяжеловеса прилетела 101 "плюха"

Как выглядело лицо Фьюри после 100 пропущенных ударов в голову от Усика: появились фото

Фьюри после схватки выглядел уставшим и заметно "потрепанным".

Как выглядело лицо Фьюри после 100 пропущенных ударов в голову от Усика: появились фото

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на воскресенье, 22 декабря, на ринге в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) чемпион WBC, WBA, WBO и IBO Александр Усик повторно победил Тайсона Фьюри и защитил свои титулы. Седьмой поединок украинца в супертяжелом весе завершился победой по очкам 116:112, 116:112, 116:112.

Как выглядело лицо Фьюри после 100 пропущенных ударов в голову от Усика: появились фото

Сразу после окончания схватки были опубликованы судейские записки.

Как выглядело лицо Фьюри после 100 пропущенных ударов в голову от Усика: появились фото

Также в сеть выложили лучшие моменты поединка на видео.

Как выглядело лицо Фьюри после 100 пропущенных ударов в голову от Усика: появились фото

Стоит отметить, что после оглашения победителя, Усик поднял над собой уникальный артефакт.

Как выглядело лицо Фьюри после 100 пропущенных ударов в голову от Усика: появились фото

Комментируя свой успех украинский чемпион посвятил его всем матерям нашей страны.

Как выглядело лицо Фьюри после 100 пропущенных ударов в голову от Усика: появились фото

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