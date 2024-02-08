'Не смешите': Белью резко высказался о травме Фьюри, из-за которой сорвался бой с Усиком 17 февраля

Бывший чемпион мира в тяжелом весе Тони Белью выразил уверенность в том, что травма Тайсона Фьюри (34-0-1, 243 КО), которая стала причиной срыва боя с Александром Усиком (21-0, 14 КО), не является фейковой. Британский боксер отметил, что не верит в теории заговоров, а также тому, что его соотечественник боится драться с украинцем.

Об этом Белью заявил в интервью talkSPORT. По его словам, на кону боя, который теперь пройдет 18 мая, будет стоять не только звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе, но и огромные деньги, что делает несостоятельными любые разговоры о том, что Фьюри мог подстроить или имитировать свое рассечение.

"Некоторые нелепые истории о том, что он порезал себе лицо и тому подобное... Прекратите. Это парень, который, как сообщается, будет бороться за что-то от 50 до 70 миллионов фунтов стерлингов, и вы думаете, что он собирается порезаться сам, чтобы все провалилось? Не смешите. Я всегда думал, что он не очень хотел встретиться с Александром Усиком, но когда перед вами выкладывают такие деньги, вы никого не боитесь. Ни один боец не боится другого", – сказал Белью.

Изначально бой должен был пройти 17 февраля, но Цыганский король получил рассечение во время спарринга за две недели до шоу. Тайсон извинился за свою травму, а в сети было опубликовано видео инцидента. Британец также сделал заявление по поводу завершения карьеры.

Усик, отвечая на вопрос о фейковости травмы, раскритиковал Цыганского короля. Кроме того, в ответ болельщики гневно отреагировали на ситуацию.

Инцидент также прокомментировал хорватский боксер Агрон Смакичи (20-2, 18 КО), который и нанес Фьюри злополучный удар. А вот экс-чемпион Карл Фроч назвал повреждение британца подозрительным.

В то же время украинец назвал виновного в переносе шоу, при этом не став обвинять соперника за это. Цыганский король позже рассказал подробности того, как он получил эту травму. Организаторы шоу в Эр-Рияде объявили о новой дате боя Усик – Фьюри, поставив боксерам "драконовское условие".

Позже британец с оскорблениями набросился на нашего соотечественника. А знаменитый британец Дерек Чисора рассказал, чем закончится бой боксеров. В свою очередь, легендарный Рой Джонс назвал Александра пострадавшим в ситуации со срывом боя 17 февраля.

Как сообщал OBOZ.UA, букмекеры неожиданно отреагировали на перенос боя Усик – Фьюри, изменив одну из котировок на его результат. Также стали известны два условия, которые потребовал выполнить украинец, согласившись отложить возвращение в ринг 17 февраля.

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