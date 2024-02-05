'Это большой удар': легенда бокс назвал Усика пострадавшим от переноса боя с Фьюри

Объединенный чемпион супертяжелого веса Александр Усик (21-0, 14 КО) больше пострадал из-за переноса боя с Тайсоном Фьюри (34-0-1, 24 КО) на 18 мая. Украинец имел все шансы разобраться с Цыганским королем, как называют уроженца Манчестера, 17 февраля, однако британец теперь получил дополнительное время на подготовку.

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Такое мнение в комментарии YouTube-каналу iFL TV выразил бывший чемпион мира в четырех весовых категориях Рой Джонс-младший. По словам американца, который является фанатом кремлевского диктатора Владимира Путина и имеет российский паспорт, сам поединок больше нужен именно Усику.

"Это большой удар, особенно для Усика. Потому что этот бой – побив Тайсона сейчас, у Усика была возможность стать мировой сенсацией. Этот поединок важнее для Александра, чем для Тайсона. Фьюри – уже мировая сенсация. Он дважды побил Уайлдера, он побил Кличко, он побил всех. Он – король супертяжелого дивизиона, фигура мирового масштаба. А вот Усик имел возможность приобрести статус суперзвезды и стать лучшим боксером вне весовых категорий", – сказал Джонс.

Грандиозный поединок за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Усик – Фьюри был запланирован на 17 февраля. Однако за две недели до боя британец получил рассечение во время спарринга. Тайсон извинился за свою травму, а в сети показали видео момента с его травмой. В то же время украинец назвал виновного в переносе шоу.

Хорватский супертяж Агрон Смакичи (20-2, 18 КО), который и нанес тот самый удар Цыганскому королю, прокомментировал ситуацию. Организаторы шоу в Эр-Рияде объявили о новой дате боя Усик – Фьюри, поставив боксерам "драконовское условие".

Как сообщал OBOZ.UA, Тайсон Фьюри с оскорблениями набросился на Александра Усика после переноса поединка. А знаменитый британец Дерек Чисора рассказал, чем закончится бой украинца и британца.

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