Организаторы боя Усик – Фьюри сделали новое условие для боксеров, чтобы гарантировать поединок 18 мая

Глава Главного управления по вопросам развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх заявил, что шоу 18 мая состоится в любом случае. Организатор боксерского вечера в Эр-Рияде озвучил правило, которое исключит повторение срыва поединка.

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Накануне стало известно, что встреча между обладателем титулов WBA, WBO, IBO и IBF Александром Усиком (21-0, 14 КО) и чемпионом WBC Тайсоном Фьюри (34-0-1, 24 КО) запланирована на 18 мая.

"Если Усик испугается, то я позову для Тайсона Джошуа. Если испугается Тайсон, то я позову любого боксера, с которым захочет драться Усик. Я это обещают от своего имени и ставлю на кон свою репутацию. Я получил гарантии от обеих стороны. Они знают правила", – сказал Аль аш-Шейх во время специального стрима из Саудовской Аравии.

Ранее Турки Аль аш-Шейх заявил, что Усика либо Тайсона ждет штраф в 10 млн долларов, если кто-либо из них откажется выступать.

Как сообщал OBOZ.UA, Фьюри 2 февраля получил травму по время подготовки к поединку против Усика. Бой, который изначально планировался на 17 февраля, был официально перенесен.

Тайсон выступил с заявлением, извинившись за срыв битвы, а также а также показав видео момента травмы.

У Усика сдержанно прокомментировали ситуацию с отменой боя.

До этого в СМИ появилась информация о том, кто мог бы заменить Тайсона Фьюри в бою с Усиком 17 февраля.

На срыв мегафайта уже отреагировал и легендарный Леннокс Льюис, являющийся последним на сегодня абсолютным чемпионом мира в супертяжелом вес. По словам 58-летнего боксера, Тайсону понадобиться порядка 3 месяцев для восстановления.

При этом председатель Турки Аль аш-Шейх сделал официальное заявление по отмене боя между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

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