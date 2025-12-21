Жена на Bentley, дождь из долларов и миллионные подарки от родителей: как одесский налоговик превратился в богача

Несколько недель в СМИ и соцсетях обсуждают показательно роскошный образ жизни Дарьи Кочуриной – жены одесского налоговика Дмитрия Хандусенко. Женщина ездит на Bentley стоимостью 400 тыс. долларов. Ее критикуют за демонстрацию роскошного образа жизни, поездки за границу, яркие празднования и фото с элитными авто.

Ее муж – Дмитрий Хандусенко занимает должность заместителя начальника государственной налоговой службы в Одесской области. За почти десять лет состояние господина Дмитрия стремительно выросло. Он смог перейти от средней зарплаты в лигу гривневых миллионеров. Журналисту OBOZ.UA удалось пообщаться с его женой Дарьей и спросить, что этому способствовало.

О том, какие подарки сделали ему родители и что налоговик декларирует сейчас – читайте в материале OBOZ.UA.

Как женитьба на Дарье Кочуриной увеличила доход Дмитрия Хандусенко почти в три раза

Дарья Кочурина стала известна благодаря ряду СМИ. Ее упрекали в покупке дорогих автомобилей во время войны, организации пышных детских праздников с разбрасыванием денег и путешествиях за границу. Отдельным пунктом споров стала машина – синий Bentley Continental GT.

В своем Instagram девушка отвечает на упреки: "Да, я покупаю себе дорогое авто, квартиру, устраиваю праздники во время войны. И я буду это делать, чтобы вдохновлять вас. Чтобы вы не боялись делать уже сегодня. Чтобы вы не ждали, когда закончится война. Я живу и работаю в Украине, и я не хочу никуда уезжать".

При этом, судя по официальной декларации чиновника, Кочурина – значительно богаче своего мужа-налоговика. Так, Дмитрий Хандусенко женился на бизнес-леди Дарье 18 декабря 2024 года. Она является владелицей бренда одежды Lior. Значительной частью годового дохода семьи Хандусенко стала продажа имущественных прав бренда "Лиор Украина" Ирине Гречке. Эта сделка принесла бизнес-леди 4,1 млн грн. Также из декларации чиновника можно увидеть другие выплаты от Гречки: госпожа Дарья давала Ирине Гречке в долг 358 тыс. долларов.

В том году из списка собственности Хандусенко исчезло нежилое помещение. Из информации о доходах можно предположить, что налоговик продал его Яхию Салеху (вероятно, отчим первой жены) и Валентине Беркуте за 835 тыс. грн. Также Хандусенко решил избавиться от своей криптовалюты. Его доход от продажи крипты составил 546 тыс. грн, а общий портфель криптоактивов уменьшился до 64 грн по состоянию на 2024-й год.

Автопарк семьи также претерпел изменения. К предыдущему Range Rover, который в том году Дмитрию подарил отец, добавился Lexus RX350 жены и новенький Range Rover 2024 года стоимостью почти 11 млн грн. Свеженький Range Rover, согласно данным декларации, оформлен в лизинг фирмой отца Дмитрия "Торговый дом "Зенит Плюс" 18 декабря 2024 года, а право пользования им имеет госпожа Дарья.

Журналисту OBOZ.UA удалось связаться с Кочуриной и взять комментарий. Дарья подтвердила, что последний Range Rover действительно принадлежит фирме отца. Согласно декларации, машина появилась 18 декабря и первое упоминание Range Rover в Instagram датируется 20 декабря 2024-го. В разговоре с журналистом девушка уточнила: "Она была оформлена в лизинг. В ноябре. Ну точно не в декабре". Впоследствии в переписке с журналистом бизнес-леди прислала фото, которое действительно датировано ноябрем.

Также журналист поинтересовался, знакома ли Дарья Кочурина с Ириной Гречкой. Она ответила, что знает ее и работает с ней уже много лет, еще до основания Lior.

"Я работаю достаточно давно с Ириной Гречкой, ну и до Lior работала. Если о Lior – то семь лет с ней работаю. Я думала продать ей Lior полностью. Думала отойти от дел, быть больше дизайнером. Но я творческий человек, это было ненадолго. Потом я передумала, и сейчас будем возвращать все как было", – объяснила Дарья в разговоре.

Относительно долга в почти 360 тыс. долларов бизнес-леди Дарья тоже дала комментарий: "Я Ирине продала квартиру. И потом мы отменили эту сделку. Я когда разводилась с предыдущим мужем, он сказал, что у меня все заберет. А эта квартира была приобретена именно мной. Я просто эту квартиру переписала, сделала куплю-продажу на Ирину".

Также Дарья Кочурина рассказала о синем Bentley: "Машина принадлежит моему предыдущему мужу. После развода машину он у меня забрал, но потом отдал". Эти слова подтверждают данные YouControl: машина с подобными характеристиками принадлежит Виталию Боярскому – бывшему мужу Дарьи.

Как менялось состояние налоговика и чем он зарабатывал

Еще десять лет назад Дмитрий Хандусенко имел незначительное состояние. В собственности была только одна машина – Toyota Avalon 2008 года выпуска. Заработная плата госслужащего равнялась почти 8 тыс. грн до налогообложения. Почти все остальное имущество, которое указано в декларации, принадлежит бывшей жене – Марианне Грабовенко.

Но уже в 2016 году супруги Хандусенко развелись. Несовершеннолетняя дочь осталась с матерью. С того момента декларировать налоговику стало почти ничего – 123 тыс. грн в год зарплаты, машина и арендованная квартира площадью 63 кв. м.

В 2021 году заработки налоговика взлетели. Годовые поступления составили 1,5 млн грн. Правда, значительную часть дохода господина Дмитрия на 2021-й составил подарок в денежной форме от матери Ларисы Хандусенко. Мать подарила налоговику почти 817 тыс. грн.

Кроме того, в судебном реестре есть упоминания об уголовном производстве, в котором налоговик значится как потерпевший. Алексей Загирный является обвиняемым по делу №522/2004/21 по статье хулиганство с использованием оружия. Дмитрий Хандусенко задекларировал 420 тыс. грн компенсации морального вреда от Загирного.

В том году налоговик отложил 30 тыс. долларов и 200 тыс. грн. Также задекларировал право пользования квартирой бывшей жены площадью 210 кв. м. Кроме квартиры, одессит также указал дом своего отца площадью 168 кв. м.

В следующем году налоговик снова поднял планку. Всего за год он заработал 5,5 млн грн. 19 сентября Хандусенко уволился из налоговой и начал заниматься предпринимательской деятельностью – 26 сентября открыл ФОП. А уже 25 октября открыл ООО "ДиЭндж" вместе с Ириной Бабаниной. Основной КВЭД – торговля по почте и через интернет. Доход от предпринимательской деятельности за чуть более чем два месяца составил потрясающих 2,1 млн грн.

Как и в прошлом году, Хандусенко получил значительную финансовую поддержку от родителей. В целом родители Лариса и Игорь Хандусенко подарили одесситу почти 3 млн грн. Автопарк налоговика изменился – к старенькой Toyota добавился Range Rover 2013 года выпуска, который в 2022-м принадлежал отцу.

Согласно декларации, он получил выплату от Одесского областного ТЦК и СП – на конец года задекларировал 285 тыс. грн выплат военнослужащим. Его активы выросли: по состоянию на 2022-й он смог накопить 70 тыс. долларов и отложил 900 тыс. грн. Также впервые в декларации упомянул криптоактивы. Всего одессит задекларировал криптовалюты на 243 тыс. грн.

В 2023 году Хандусенко масштабировал свой бизнес. 11 января он самостоятельно основал еще одну фирму с почти с идентичным названием – ООО "ДиЭнж". Основной вид деятельности фирмы совпадает с предыдущей ООО.

Позднее в этом же году Хандусенко вернулся на государственную службу, следовательно, должен был оставить предпринимательскую деятельность. В конце октября он продал свою долю в "ДиЭндж" Андрею Григорьеву. Во второй фирме Дмитрия в кресле руководителя заменил его отец Игорь. В свою очередь, деятельность ФОП была прекращена 3-го ноября 2023-го.

Предполагаем, что в ноябре он вернулся к выполнению государственных обязанностей. Несмотря на это, доход одессита за год не упал – 5,5 млн грн в год. Опять значительную часть доходов составила предпринимательская деятельность – более 4 млн грн. Также Дмитрий получил почти 1 млн гривен от бывшей жены за продажу недвижимости.

Следующей по значимости статьей дохода стала продажа криптовалюты. Эти операции принесли Дмитрию 371 тыс. грн. Это позволило ему увеличить объем его денежных и криптовалютных активов. По состоянию на 2023 год одессит имел уже 3 млн грн сбережений.

Но в этом году Дмитрий и потратился. Он купил долю в квартире бывшей жены Марианны Грабовенко. Квартира площадью 210 кв. м. перешла в его совместную собственность с дочерью Ангелиной. Обе доли квартиры налоговик в декларации оценил в 970 тыс. грн.

Также в 2023-м господин Дмитрий, кроме новой квартиры, задекларировал нежилое помещение площадью 71 кв. м. и земельный участок в селе Мирное площадью 12 соток. Эту землю он приобрел за 25,7 тыс. грн.

Анализ деклараций Дмитрия Хандусенко показывает существенный рост его доходов и имущественных активов за последние годы. Значительную роль в формировании состояния сыграли подарки от родственников, предпринимательская деятельность и доходы его жены. В то же время стоимость недвижимости заметно отличаются от рыночных цен. Все приведенные данные основываются на открытых реестрах и декларациях.

Если вам известны похожие случаи и вы хотите поделиться – пишите нам на почту [email protected].