'Удар локтем': Фьюри рассказал, как получил травму, из-за которой сорвался бой с Усиком 17 февраля

Обладатель пояса Всемирного боксерского совета (WBC) Тайсон Фьюри (34-0-1, 24 КО) подтвердил, что ему пришлось наложить 11 швов из-за рассечения над правым глазом. Цыганский король, как называют уроженца Манчестера, отметил, что момент произошел в пятом раунде одного из спаррингов, когда его ударили локтем, что и привело к переносу боя с Александром Усиком (21-0, 14 КО) на 18 мая.

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Об этом Фьюри заявил в эфире YouTube-канала MMAFightingonSBN, комментируя перенос поединка против украинца, пишет портал Boxing Scene. По словам британца, он первый раз столкнулся с такой проблемой во время тренировочного лагеря, а также имеет все необходимые медицинские заключения.

"Я договорился о 12-раундовом спарринге с четырьмя разными парнями. В пятом раунде я получил удар локтем в глаз, рассечение над глазом, и, конечно, я был в больнице, и мне наложили 11 швов. У нас есть медицинские заключения, у нас есть все… Никто не может специально сделать что-то, чтобы получить рассечение во время спарринга, дерьмо случается. У меня никогда такого не было, это впервые", – сказал Фьюри.

Грандиозный поединок за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Усик – Фьюри был запланирован на 17 февраля. Однако за две недели до боя британец получил рассечение во время спарринга. Тайсон извинился за свою травму, а в сети показали видео момента с его травмой. В то же время украинец назвал виновного в переносе шоу.

Хорватский супертяж Агрон Смакичи (20-2, 18 КО), который и нанес тот самый удар Цыганскому королю, прокомментировал ситуацию. Организаторы шоу в Эр-Рияде объявили о новой дате боя Усик – Фьюри, поставив боксерам "драконовское условие".

Как сообщал OBOZ.UA, Тайсон Фьюри с оскорблениями набросился на Александра Усика после переноса поединка. А знаменитый британец Дерек Чисора рассказал, чем закончится бой украинца и британца. В свою очередь легендарный Рой Джонс назвал Александра пострадавшим в ситуации со срывом боя 17 февраля.

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