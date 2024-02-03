Официально. Названа новая дата боя Усик – Фьюри

Украинский чемпион WBA, WBO, IBO и IBF Александр Усик (21-0, 14 КО) проведет поединок против британского обладателя титула WBC Тайсона Фьюри (34-0-1, 24 КО) 18 мая. Бой за абсолютное чемпионство в супертяжелом весе пройдет в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

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Как сообщал OBOZ.UA, Фьюри 2 февраля получил травму по время подготовки к поединку против Усика. Бой, который изначально планировался на 17 февраля, был официально перенесен.

Тайсон выступил с заявлением, извинившись за срыв битвы, а также а также показав видео момента травмы.

У Усика сдержанно прокомментировали ситуацию с отменой боя.

До этого в СМИ появилась информация о том, кто мог бы заменить Тайсона Фьюри в бою с Усиком 17 февраля.

На срыв мегафайта уже отреагировал и легендарный Леннокс Льюис, являющийся последним на сегодня абсолютным чемпионом мира в супертяжелом вес. По словам 58-летнего боксера, Тайсону понадобиться порядка 3 месяцев для восстановления.

При этом председатель Главного управления по делам развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх сделал официальное заявление по отмене боя между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

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