Мы остановились на том, что в соответствии с договором с Англией от 29 декабря 1798 г. император Павел I обязался отправить против Франции 45-тысячный корпус Римского-Корсакова. Альбион платил 225 тыс. ф. ст. сразу и 75 тыс. ежемесячно.

Однако в корпусе никогда не было более 35 тыс. списочного состава, посему английское правительство "полагало учинить расчет с удержанием той суммы, которая причитается к вычету, ссылаясь на обещание государя получать субсидии на то число войск, которое действительно будет налицо". Известный крутым нравом Павел I простил британцев и "не приступая к расчету, определил все оные деньги (т. е. недоплаченные субсидии в количестве 463 тысяч фунтов стерлингов) на заплату здешних долгов в Голландии".

Однако с Англией такие номера не проходили, и венценосного должника вскоре хватил неожиданный, хотя и ожидаемый многими апоплексический удар. В самом расцвете сил и способностей… Прискорбный инцидент урегулировали лишь при Александре I.

Англичанка гадит? Нет, платит.

Но пора перейти к Суворову. Он тряхнул стариной, оправдав оказанное доверие и авансы. После его итальянских побед, писал А. Петрушевский в книге "Генералиссимус князь Суворов", "…в Англии он тоже сделался первою знаменитостью эпохи, любимым героем. Газетные статьи, касающиеся Суворова и его военных подвигов, появлялись чуть не ежедневно; издавались и особые брошюры с его жизнеописаниями, и карикатуры. Имя Суворова сделалось даже предметом моды и коммерческой спекуляции; явились Суворовские прически, Суворовские шляпы, Суворовские пироги и проч. В театрах пели в его честь стихи, на обедах пили за его здоровье; по словам русского посланника в Лондоне, графа С. Р. Воронцова, Суворов и Нельсон были "идолами английской нации, и их здоровье пили ежедневно во дворцах, в тавернах, в хижинах". По его же словам, на всех официальных обедах, после тоста за здоровье короля, провозглашалась здравица Суворову; мало того, однажды, после смотра Кентской милиции и волонтёрам, когда лорд Ромней угощал короля и всё 9-тысячное войско обедом, король провозгласил первый тост за здоровье Суворова".

Сам герой даже после катастрофических неудач в Швейцарии мечтал о походе на Париж и о новых субсидиях. Он вел по этому поводу совещания с английским уполномоченным Викгамом и передал ему подробные предложения по наступлению на Францию со стороны Италии. Лондонский кабинет одобрил план Суворова, сообщил его в Вену и Петербург как свое собственное предложение и вызывался давать субсидию на российскую армию в 80 тыс. штыков, только бы она состояла под начальством Суворова.

Но 27 декабря 1799 г. генералиссимусу был послан рескрипт Павла I: "обстоятельства требуют возвращения армии в свои границы, ибо виды венские те же, а во Франции перемена (Бонапарт сверг Директорию и стал Первым консулом – Ю.К.), которой оборота терпеливо и не изнуряя себя мне ожидать должно; …идите домой немедленно".

Так и шла с тех пор русская политика зигзагами, от Наполеона к Альбиону и обратно. Бонапарт бил, Альбион платил. Он заплатил в 1805 г. – и Россия снова вступила в войну. Результат: разгром под Аустерлицем. Борьба затягивалась, и в 1806 г. встал вопрос о дополнительной субсидии в 1 млн. ф. ст. Увы, несмотря на реки пролитой крови, остановить Бонапарта русские не смогли, и разочарованный Лондон решил половину суммы предоставить на заемной основе, да еще в увязке с продлением невыгодного России торгового договора 1797 г. К тому же деньги из Англии шли морем, поэтому субсидии за ноябрь-декабрь 1805 г. и частично за 1806-1807 гг. так и не поступили.

Эти задержки и тяжелое поражение под Фридландом заставили Александра I пойти на Тильзитский мира и примкнуть к континентальной блокаде, которая резко противоречила российским торговым интересам. Зарубежный товарооборот сразу упал вдвое, настолько же подешевел русский экспорт, а импорт подорожал еще сильнее. Дошло до того, что страна чая и самоваров осталась без сахара! И без денег, ибо их стало слишком много. Нет, это не опечатка. Безудержное печатание ассигнаций в попытке компенсировать военные протори и торговые потери привело к их стремительному обесцениванию. (Не напоминает ли вам это нынешнюю ситуацию?) Сама жизнь заставила Россию нарушать и обходить континентальную блокаду, несмотря на страх перед корсиканцем и ставя того перед трудным выбором. Бонапарт сделал его, перейдя через Неман.

Первый ленд-лиз

Гроза 1812 года сильно ударила по ВПК России и уже к зиме нечем было вооружать новобранцев. Не говоря уже о том, что тульские ружья были далеко не лучшими в Европе. Тогда и началась история ленд-лизов. Всего в 1812-1814 гг. Россия получила из Англии более 225 тысяч ружей. Они использовались в армии до начала 30-х годов, но шли и на флот, так как, к примеру, на корабле "Три святителя" из положенных по штату 493 ружей имелось всего 293 годных.

Что касается субсидий, то британский парламент выделил 200 тыс. ф. ст. в помощь жителям сгоревшей Москвы (российское правительство перенаправило деньги на военные нужды), а общий объем платежей за 1813-1815 гг. составил колоссальную цифру: почти 6 млн. фунтов стерлингов! Это примерно 165 млн. руб. ассигнациями по курсу тех лет. Для справки: по отчету графа Канкрина, который он представил императору после войны с Наполеоном, весь военный бюджет России составлял 155-157 млн. рублей. Кстати, этот генерал-интендант российской армии был родом из того же Гессен-Касселя и жестко боролся с малейшими проявлениями хищений и взяточничества (расскажи это нынешнему российскому генералитету – не поверят).

В общем, коварный Альбион, столь нелюбимый русскими патриотами, субсидировал Отечественную войну! Мало того, в самые тяжелые часы 1812 г. ходили слухи, что Россию спасут британские войска. Был даже случай, что входящих в Москву французов встречали хлебом-солью, думая, что это англичане.

Но продолжим нашу военно-финансовую сагу. Кутузов, изгнав неприятеля из пределов империи и вернув Польшу, дальше в Германию идти не хотел. Он писал, что оттуда вернемся с "в кровь избитыми рылами". Неужели старый лис не понимал, что врага надо добивать, иначе все усилия могут пойти прахом?

Не стоит недооценивать опытного полководца и дипломата, все он понимал. В том числе и то, что пока Пруссия и Австрия являются пусть и ненадежными, но союзниками Наполеона, вторжение в Европу крайне рискованно. А также то, что для войны там, где за все надо платить, просто нет денег. Не ассигнаций, а конвертируемых талеров, гульденов, фунтов стерлингов и пр. Так, в 1813 г. ввиду выступления российских войск за границу возникла сильная нужда в звонкой монете. Ее по расчетам "могло потребоваться золотом и серебром до 14 500 000 руб., тогда как в Казначействе имелось лишь 4 м. руб. монетою, да с заводов ожидали 1 миллион".

16 апреля Кутузов ретировался в мир иной, энтузиазм угас, французы перехватили инициативу и с ними даже заключили перемирие. Наполеон затем считал его своей самой большой ошибкой. В итоге Лондон понял, что без масла кашу не сваришь и обязался поддержать Россию и Пруссию значительными субсидиями. Тут и Швеция вступила в коалицию, выторговав себе Норвегию, принадлежавшую Дании, подневольному союзнику Наполеона. А 12 августа и Австрийская империя перешла на сторону коалиции.

Согласно конвенции от 3 (15) июня и 18 (30) сентября, Англия обязалась платить по 20 ф. ст. за русского солдата. Всего в 1813 г. Россия получила 2 млн. ф. ст. – на стотысячную армию! Так на английские деньги российская армия вошла в Париж – вот как надо вести отечественные войны!

В качестве вознаграждения России английское и нидерландское правительства согласились принять на себя уплату части ее голландского долга, начало которому положила Екатерина Великая (см. выше). Результатом стал конвенция 7 (19) мая 1815 г.:

"Его Величество король Нидерландский принимает на себя обязанность заплатить часть капитала и невыплаченных по 1 января 1816 г. процентов тех сумм, кои заняты Россиею в Голландии 25 милл. обыкновенных голландских гульденов А Его Величество король соединенного королевства Великобритании и Ирландии принимает со своей стороны обязанность предложить своему парламенту о доставлении ему средств для уплаты таковой же части оного долга".

Впрочем, полностью выплатить голландский долг, каковой изрядно увеличил внучок великой царицы, Николай Палкин, удалось лишь при графе Витте, в конце XIX века. Сейчас его духовный наследник Путин (путинщина еще душнее николаевщины) загоняет Россию в такую долговую яму, из которой она век не выберется.