Під час прес-конференції кремлівського диктатора мене найбільше вразила його відповідь на запитання, чи він кохає. "Так", - відповів людожер.

Звісно, поставити діагноз "закоханим" монстрам можуть лише психіатри та суд у Гаазі, але я згадав історію про "закоханого" гітлера, з яким часто порівнюють російського фюрера.

Свого часу до рук американського журналіста Неріна Гана потрапили листи Єви Браун і Гітлера. Фюрер і його пасія листувалися впродовж тривалого часу. З цих документальних свідчень ми взнаємо історію їхнього взаємного великого ... кохання. І знову постає питання: чи могла кохати людина, на совісті якої десятки мільйонів людських життів, чи могли кохати його?

1929 року, коли вони познайомилися в Мюнхені у фотоательє Генріха Гофмана, Гітлеру було сорок, а Єві - сімнадцять років. Герр Вольф ("Вовк" - партійний псевдонім Гітлера) представився художником і піаністом. Вона його покохала відразу – і він її теж.

"Дякую Богу за те, що ТИ у мене є!" – писав їй Гітлер, неодмінно передаючи Єві якийсь сувенір.

Батько Єви, Фріц Браун, не був задоволений зв’язком доньки з Гітлером, який свого часу сидів у ландсбергській в’язниці, де разом із Геббельсом відбував покарання за антидержавний путч. Але закохані не зважали на застереження батечка і потай зустрічалися.

Характерно, що сьомого вересня 1935 року батько Єви написав листа до рейхсканцлера, в якому просив не заохочувати "подальше прагнення моєї, хоч і повнолітньої, дочки Єви до самостійного життя і схилити її до повернення в лоно родини". Якби подібне написав хтось інший, то його неодмінно чекали б смерть або концтабір. Але фюрер, щоб завоювати серце "тестя", подарував йому гарний будиночок у центрі міста, пса Штазі (цим іменем згодом стали називати політичну поліцію в соціалістичній Німеччині), відкрив рахунок у банку з кругленькою сумою.

Проте подібні винятки робилися не для всіх. Коли сестра Єви Гретель звернулася до фюрера з проханням визволити з концтабору її приятеля, їй порадили прийти пізніше, а згодом через Бормана повідомили, що "підступний злочинець здійснив зухвалу втечу і був розстріляний охороною табору на місці скоєного злочину". Всі все зрозуміли.

20 липня 1944 року на Гітлера здійснили замах. Лише завдяки щасливій випадковості він залишився живим. Того ж дня фюрер написав листа Єві: "Дорога, кохана, у мене все добре, не хвилюйся. Я просто трохи стомився. Сподіваюся скоро повернутись і відпочити в твоїх обіймах. Мені потрібний відпочинок, але мій обов’язок перед німецьким народом – над усе!.. Я послав тобі кітель, який був на мені у вікопомний день. Він – доказ того, що мене оберігає Провидіння і що нам більше нема чого боятися наших ворогів...".

Єва відповіла: "Коханий, я вмираю від страху, знаючи, яка небезпека на тебе чатує. Вертайся скоріше, я відчуваю, що близька до божевілля. Тут у нас чудова погода, все виглядає таким мирним, що навіть якось незручно перед тобою... Ти знаєш, я це тобі говорила, що, якщо з тобою щось трапиться, я того не переживу. З першої нашої зустрічі я дала собі клятву ніколи не розлучатися з тобою, навіть у смерті. Ти знаєш, що я живу лише твоєю любов’ю".

Напередодні штурму Берліна Адольф Гітлер і Єва Браун офіційно повінчались. А 30 квітня 1945 року, випивши отруту, разом пішли у Вічність...

Коли путін сконає, чи його повісять, чи пустять кулю в лоб, знайдеться черговий американський журналіст (Такер Карлсон?), який розповість подібну сльозливу історію про кохання монстра до монстрині. Бо якою має бути жінка, яка не здатна вплинути на чоловіка, щоб він зупинив війну?

Я не знаю, що з цього приводу кажуть лікарі, але мені здається, що подібним типам не властиві ні кохання, ні віра в Бога. Просто російському обивателю показали картинку, що їхньому небожителю ніщо людське не чуже. Так легше забирати їхні життя на війні в Україні.