'Бой будет остановлен'. Чисора сказал, что произойдет в поединке Усик – Фьюри 18 мая

Знаменитый британский супертяж Дерек Чисора уверен, что новая дата боя делает Александра Усика (21-0, 14 КО) фаворитом на победу в бою против Тайсона Фьюри (34-0-1, 24 КО). Чисора считает, что порез Фьюри не заживет полностью к 18 мая и во время поединка Усик будет бить в это место, чтобы рана снова открылась.

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Дерек предполагает, что как только пойдет кровь, бой будет остановлен, а победа будет отдана Усику. В тоже время британский боец не исключает варианта, при котором рефери может и не обращать внимание на кровь, а врач позволит Фьюри оставаться в ринге.

Подобное уже уже произошло в его бою с Отто Валлином в 2019 году. Фьюри дрался с огромным порезом во втором раунде и смог продержаться все 12 раундов, истекая кровью повсюду.

Чисору спросили, что нужно делать, чтобы зажил порез такого типа, который получил Фьюри.

"Нужно держаться подальше от всего. Ты ничего не можешь сделать. Ты можешь тренироваться также, как и раньше, но без спаррингов. Прямо сейчас награда за победу достается Усику, потому что все, что украинцу нужно сделать, это продолжать бить в то же место, появится рассечение, и рефери остановит бой", – цитирует Дерека Чисору Boxing King Media.

Дерек уверен, что травма Фьюри делает Усика однозначным фаворитом в бою 18 мая.

"Потому что рана не заживет вовремя, давайте будем честными. Любое малейшее движение кожи на этом месте – она разорвется и начнется кровотечение", – подытожил британец.

Как сообщал OBOZ.UA, глава Главного управления по вопросам развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх заявил, что шоу 18 мая состоится в любом случае. Организатор боксерского вечера в Эр-Рияде придумал правило, которое исключит повторение срыва поединка.

Кроме того, Турки Аль аш-Шейх отметил, что Усика либо Тайсона ждет штраф в 10 млн долларов, если кто-либо из них откажется выступать.

Как сообщал OBOZ.UA, Фьюри 2 февраля получил травму по время подготовки к поединку против Усика. Бой, который изначально планировался на 17 февраля, был официально перенесен.

Тайсон выступил с заявлением, извинившись за срыв битвы, а также а также показав видео момента травмы.

У Усика сдержанно прокомментировали ситуацию с отменой боя.

До этого в СМИ появилась информация о том, кто мог бы заменить Тайсона Фьюри в бою с Усиком 17 февраля.

На срыв мегафайта уже отреагировал и легендарный Леннокс Льюис, являющийся последним на сегодня абсолютным чемпионом мира в супертяжелом вес. По словам 58-летнего боксера, Тайсону понадобиться порядка 3 месяцев для восстановления.

При этом председатель Турки Аль аш-Шейх сделал официальное заявление по отмене боя между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

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