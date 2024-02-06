'Играет по моим правилам'. Усик дал пресс-конференцию перед боем, раскрыв правду про Фьюри

Чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом дивизионе Александр Усик (21-0, 14 КО) дал пресс-конференцию перед поединком против Тайсона Фьюри (34-0-1, 24 КО). Во время общения с журналистами украинце признался, что обладатель титула WBC на самом деле его боится.

"Хочет или не хочет драться – этого я не знаю. Но то, что боится – это правда", – цитирует 37-летнего уроженца Симферополя rtfight.com.

По словам Усика он очень многое поставил на кон в этом бою, но осуждать Тайсона за случившееся не будет.

"Просто надо очень серьезно относиться к этому, потому что мы на другом уровне с Тайсоном Фьюри. Мы должны вычеркивать каждую маленькую деталь, чтобы продолжать подготовку и выходить в ринг. А осуждать людей за какие-то ошибки – слабость. Я отлично понимаю ситуацию. И даже если кто-то играет мной, то он играет по моим правилам", – заявил Александр.

Сейчас Усик собирается побыть несколько дней дома, чтобы увидеть жену и новорожденную дочку, а затем вернуться к тренировкам.

"Потому что мне предстоит горячий ринг", – отметил Александр.

Как сообщал OBOZ.UA, Фьюри 2 февраля получил травму по время подготовки к поединку против Усика. Бой, который изначально планировался на 17 февраля, был официально перенесен.

Тайсон выступил с заявлением, извинившись за срыв битвы, а также а также показав видео момента травмы.

У Усика сдержанно прокомментировали ситуацию с отменой боя.

До этого в СМИ появилась информация о том, кто мог бы заменить Тайсона Фьюри в бою с Усиком 17 февраля.

На срыв мегафайта уже отреагировал и легендарный Леннокс Льюис, являющийся последним на сегодня абсолютным чемпионом мира в супертяжелом вес. По словам 58-летнего боксера, Тайсону понадобиться порядка 3 месяцев для восстановления.

При этом председатель Турки Аль аш-Шейх сделал официальное заявление по отмене боя между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

Позже глава Главного управления по вопросам развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх заявил, что шоу 18 мая состоится в любом случае. Организатор боксерского вечера в Эр-Рияде придумал правило, которое исключит повторение срыва поединка.

Кроме того, Турки Аль аш-Шейх отметил, что Усика либо Тайсона ждет штраф в 10 млн долларов, если кто-либо из них откажется выступать.

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