Рубио назвал компромисс, на который придется пойти Украине и РФ

Госсекретарь США Марко Рубио считает, что Россия и Украина обязательно должны пойти на компромиссы для того, чтобы прекратить войну. Вашингтон сейчас выясняет, готовы ли к этому обе стороны.

Об этом сообщает газета The Independent. Рубио добавил, что не знает: Путин хочет заключить соглашение или намерен забрать всю страну.

"Окончание войны потребует от обеих сторон что-то дать, и США выясняют, что обе стороны готовы дать. Мы знаем, чего они хотели достичь изначально, когда началась война. Они не достигли этих целей", – резюмировал госсекретарь, и добавил, что это вещи, о которых он "не говорил открыто".

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский анонсировал новые консультации украинской делегации с представителями Европейского Союза. По словам главы государства, консультации в более широком кругу с европейскими партнерами нужно провести после дипломатической работы в США.

В то же время кремлевский спецпосланник Кирилл Дмитриев заявил, что первый день переговоров между США и РФ в Майами был продуктивным, и, по его словам, стороны провели "конструктивные переговоры".

В частности, Владимир Путин во время своей ежегодной пресс-конференции "Итоги года" в очередной раз подтвердил, что собирается достигать своих целей в Украине военным путем. Только для того, чтобы диктатор отдал приказ о прекращении огня, Киев, по его мнению, должен выполнить целый ряд ультимативных требований Москвы.

Как сообщал OBOZ.UA, по мнению Марко Рубио, Вашингтон заинтересован в завершении российско-украинской войны, однако соглашение возможно только с согласия обеих сторон. По мнению госсекретаря, в Белом доме пытаются определить, от чего Россия и Украина готовы отказаться и что ожидают получить взамен.

