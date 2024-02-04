'Ублюдок. Вырублю тебя'. Фьюри распсиховался из-за Усика. Видео

Чемпион WBC Тайсон Фьюри (34-0-1, 24 КО) в резкой форме обратился к обладателю титулов WBA, WBO, IBO и IBF Александру Усику (21-0, 14 КО). Во время прямого эфира у себя в Instagram, британский супертяжеловес пообещал нокаутировать украинца, несмотря на перенос.

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Накануне стало известно, что встреча между Усиком и Фьюри перенесена на 18 мая.

"Мы движемся вперед, стала известна новая дата боя. Усик плачет: "Тайсону стоит завершить карьеру, он хочет этого". Я не ухожу на пенсию, ублюдок. Я вырублю тебя!" – заявил Тайсон.

Как сообщал OBOZ.UA, глава Главного управления по вопросам развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх заявил, что шоу 18 мая состоится в любом случае. Организатор боксерского вечера в Эр-Рияде придумал правило, которое исключит повторение срыва поединка.

Кроме того, Турки Аль аш-Шейх отметил, что Усика либо Тайсона ждет штраф в 10 млн долларов, если кто-либо из них откажется выступать.

Как сообщал OBOZ.UA, Фьюри 2 февраля получил травму по время подготовки к поединку против Усика. Бой, который изначально планировался на 17 февраля, был официально перенесен.

Тайсон выступил с заявлением, извинившись за срыв битвы, а также а также показав видео момента травмы.

У Усика сдержанно прокомментировали ситуацию с отменой боя.

До этого в СМИ появилась информация о том, кто мог бы заменить Тайсона Фьюри в бою с Усиком 17 февраля.

На срыв мегафайта уже отреагировал и легендарный Леннокс Льюис, являющийся последним на сегодня абсолютным чемпионом мира в супертяжелом вес. По словам 58-летнего боксера, Тайсону понадобиться порядка 3 месяцев для восстановления.

При этом председатель Турки Аль аш-Шейх сделал официальное заявление по отмене боя между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

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