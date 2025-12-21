Как сообщает DW, ссылаясь на WSJ, Путин готов встречаться с Уиткоффом лишь один на один, то есть без каких бы то ни было сопровождающих того лиц и даже переводчиков [видимо, имеется в виду, что переводчик будет от РФ];

при этом Уиткофф, в декабре пребывавший в России уже шестой раз (хотя в Украине не был ни разу), разрабатывает с Дмитриевым новый экономический и политический порядок для Европы [очевидно, добавляю я уже от себя, в том смысле, в каком писал о мировом порядке Киссинджер].

Для Киева же спецпредставителем Трампа работал Келлог, который свой пост уже покидает. [А вот спецТрамп для Москвы миссию свою, похоже, еще не выполнил…]