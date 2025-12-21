Клариси Лиспектор: знаменитая бразильская писательница украинского происхождения

Знаменитая бразильская писательница Клариси Лиспектор, о которой говорили, что она "женщина с внешностью Марлен Дитрих и талантом Вирджинии Вульф". Она была настолько красива, что художники выстраивались в очередь, чтобы написать ее портрет – они хранятся доме в Рио-де-Жанейро, сама же она вдохновлялась творчеством таких мастеров психологической литературы, как Федор Достоевский, Герман Гессе, Монтейру Лобату, Бенедикт Спиноза, Кетрин Менсфилд, Розамонда Леман и, конечно же, Вирджиния Вульф, с которой ее часто сравнивали.

Ее книгу "Рядом с диким сердцем" один из критиков назвал "величайшим романом, который женщина написала на португальском языке". Всего же Лиспектор оставила после себя восемь романов и восемь сборников рассказов. Самое известное ее произведение – сборник "Семейные узы", в котором она писала о жизни женщин – как о реальных событиях, так и об их отражении на внутреннем мире своих героинь. Жизнь писательницы была тесно связана с самыми разными странами – Бразилией, которая стала ее второй родиной, а также Италией, Швейцарией, Англией и США, в которых она жила с мужем-дипломатом, но началась история ее жизни в Украине.

Бедное, но счастливое бразильское детство

Клариси Лиспектор – Хая Пинкасовна Спектор – появилась на свет в страшное время Гражданской войны, 10 декабря 1920 года, в подольском селе Чечельник, которое сейчас находится на территории Гайсинского района Винницкой области. Своей родины она не помнила – семья, спасаясь от еврейских погромов, выехала сначала в Европу, а затем в Бразилию, когда ей исполнилось два месяца. На новом месте Спекторы поначалу скитались из города в город, пока наконец остановились в столице штата Фернамбуку, городе Ресифи, который за большое количество каналов, мостов и исторических зданий часто называют "Бразильской Венецией".

Там все члены семьи Спектор сменили украинские и еврейские имена на латиноамериканские – так Хая превратилась в Клариси, а к их фамилии прибавился первый слог – Ли. Несмотря на крайне стесненные материальные обстоятельства, в которых жила семья, когда денег порой не хватало даже на еду, Лиспектор впоследствии вспоминала о детстве как о самом счастливом времени своей жизни. Ее завораживала красота города и старинного дома, в котором они жили, – это будило ее воображение и помогало сочинять интересные, похожие на сказки истории. Именно тогда Клариси, по ее собственным словам, поняла, что хочет стать писательницей.

"Бедная маленькая богатая девочка"

Первый литературный опыт Лиспектор был связан с семейной трагедией – смертью матери, случившейся, когда девочке было всего девять лет. Тогда сочинительство помогло ей уйти из ставшего чужим и страшным реальным мира в мир грез и фантазий, который она создавала сама, делая его таким, как ей хотелось. Впрочем, практически сразу же Клариси столкнулась с новыми трудностями: написав свои первые рассказы, девочка отнесла их в местный журнал, надеясь увидеть свои труды напечатанными, но их не взяли.

Впоследствии она объясняла причину своей первой профессиональной неудачи тем, что другие авторы, которых охотно публиковали, описывали события и действия, в то время как она писала о чувствах – редакторы считали, что такая литература вряд ли привлечет внимание читателей. Тогда же Клариси написала свою первую пьесу – "Бедная маленькая богатая девочка", которую тоже не опубликовали. После окончания колледжа Клариси, семья которой к тому времени переехала в Рио-де-Жанейро, поступила на юридический факультет университета. Туда ее привело стремление везде и во всем устанавливать справедливость, из-за которого она часто вступала в конфликты со сверстниками – девушке казалось, что, будучи адвокатом, она сможет делать это на профессиональном уровне. Несмотря на то, что Лиспектор была первой студенткой на курсе, юристом она, решив серьезно заняться литературой, не работала ни одного дня.

"Клариси – это ураган!"

Первым увидевшим свет произведением Лиспектор стал рассказ "Триумф" – он был опубликован, когда ей было 19 лет. Чтобы набраться житейского и профессионального опыта, Клариси решила поработать журналисткой – она сотрудничала с газетой A Noite, где писала в самых разных жанрах – от репортажей до интервью, вела женскую колонку в издании Diarie de Tarde, а также учительствовала и занималась репетиторством – ее специализацией был португальский язык. Опыт преподавания лег в основу самого знаменитого произведения Лиспектор – "Рядом с диким сердцем", опубликованного в 1944 году. Он стал настоящей литературной сенсацией, труд высоко оценили как читатели и критики, так и коллеги, которые не жалели для Лиспектор ярких эпитетов. "Клариси – это ураган!" – восхищенно утверждал он из них

Страны, книги и дети – рожденные и нарожденные

Во время учебы в университете Клариси начала встречаться с Маври Гуржелем Валенте, учившимся с ней на одном курсе, в 1943 году, после окончания вуза, они поженились. Начинающего, но перспективного дипломата Валенте отправили в Италию – в Неаполь, где стоял Бразильский экспедиционный корпус, воюющий против нацистов на стороне союзников. Клариси отправилась с мужем, она работала санитаркой в военном госпитале, а в свободное время занималась литературным творчеством – в Неаполе она написала свой второй роман, "Люстра". Затем была Швейцария, где она родила сына Педро и написала свой третий роман – "Город в осаде". Следующей страной, в которую направили на службу Валенте, стала Англия, где она могла бы родить второго ребенка, но у нее случился выкидыш, который она тяжело переживала. В США, куда Клариси с мужем отправились в 1952 году, она прожила шесть лет, родила второго сына, Пауло, и продолжала писать. Но у нее все больше времени занимали обязанности жены дипломата – ей приходилось встречаться с самыми разными людьми, организовывать званые вечера. По словам самой Лиспектор, она занималась этим, потому что таковы были ее обязанности, но делала это с отвращением, да и в отношениях с мужем наметилась серьезная трещина. В конце концов, она бросила Валенте и, забрав сыновей, вернулась в Бразилию, по которой все годы странствий очень скучала.

Черная жизненная полоса

Начался не самый легкий период в жизни Лиспектор: ее преследовали материальные трудности и сложности с публикацией ее произведений, а в результате несчастного случая она, заснув с сигаретой, чуть было заживо не сгорела в собственной квартире. В то время писательницу спасало только ее творчество – она закончила работу над сборником рассказов "Семейные узы", за который получила очередную литературную премию, и написала романы "Яблоко в темноте" и "Страсть глазами Г.Х". Жизнь также подарила ей новую любовь, но отношения с поэтом Паоло Мендесом Кампосом продлились недолго – ее избранник был женат и уходить из семьи не собирался.

Литература, живопись, репетиторство, переводы

В последние годы жизни писательница попробовала себя в новых жанрах – детской и мистической литературе, а когда ее уволили из журнала, в котором она работала, начала рисовать и даже вернулась к репетиторской деятельности. Лиспектор также активно занималась переводами на португальский язык произведений своих любимых авторов – Агаты Кристи, Оскара Уайльда и Эдгара Аллана По. В 1977 году вышел в свет ее последний роман – "Время звезды", который в 2016 году был переведен на украинский язык. Вскоре после этого Лиспектор попала в больницу, где врачи поставили ей страшный диагноз – неоперабельный рак. Знаменитой бразильской писательницы не стало 9 декабря 1977 года – до своего 57-летия она не дожила один день.