Не Тайсон: Усик назвал виновного в срыве боя с Фьюри 17 февраля

Объединенный чемпион супертяжелого веса Александр Усик (21-0, 14 КО) выразил уверенность в том, что за перенос боя с Тайсоном Фьюри (34-0-1, 24 КО) несут ответственность члены команды британца. Наш соотечественник отметил, что получение рассечения боксера в спарринге свидетельствует о неправильной подготовке к тренировочному бою.

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Об этом Усик заявил во время общения с фанатами на своей странице в социальной сети Instagram. По словам украинца, в тренировочном лагере должны очень внимательно относиться к спаррингам своего бойца, соблюдая все меры предосторожность для того, чтобы спортсмен избежал травм.

"Я не могу осуждать Тайсона. У него рассечение, это бывает в тренировочном лагере. Мы делаем перед спаррингами накладывание на брови и лицо вазелина, чтобы смягчало кожу... Есть особенные вещи, которые делают перед каждым спаррингом, чтобы защитить свое лицо. Это лицо, защитный шлем, это перчатки спарринг-партнеров, которые немного больше. И мне кажется, что просто кто-то плохо к этому относится, и это приводит к каким-то небольшим проблемам, и все", – сказал Усик.

Грандиозный поединок за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Усик – Фьюри был запланирован на 17 февраля. Однако за две недели до боя британец получил рассечение во время спарринга. Тайсон извинился за свою травму, а в сети показали видео момента с его травмой.

Хорватский супертяж Агрон Смакичи (20-2, 18 КО), который и нанес тот самый удар Цыганскому королю, прокомментировал ситуацию. Организаторы шоу в Эр-Рияде объявили о новой дате боя Усик – Фьюри, поставив боксерам "драконовское условие".

Как сообщал OBOZ.UA, Тайсон Фьюри с оскорблениями набросился на Александра Усика после переноса поединка. А знаменитый британец Дерек Чисора рассказал, чем закончится бой украинца и британца.

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