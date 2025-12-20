Часть одесситов в течение семи суток была без света. После очередной атаки РФ поражения оказались настолько масштабными, что на восстановление потратили неделю. Это и есть тот самый блэкаут, которым украинцев пугали несколько лет. Неделя зимой без электроэнергии – чрезвычайная ситуация государственного масштаба.

К этому блэкауту особенно тщательно (на словах) готовился глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер. Еще в прошлом году онанонсировал плавучие электростанции из Турции и генераторы в портах. Сказал, что к отключениям тщательно готовится.

В этом году накануне отопительного сезона подчиненные Кипера провели десятки совещаний. "Мы должны заранее продумать все возможные сценарии, чтобы жители области получали тепло, воду, связь и свет даже в самых сложных условиях. Это вопрос безопасности, стабильности и доверия людей к власти", – заявляли в Одесской ОГА в октябре 2025-го.

"Продумали" ли все возможные сценарии, не известно. Однако Кипер однозначно провалил подготовку к ударам. И если вопросом ПВО он не занимается, то найти возможность относительно быстро запитать потребителей, обеспечить хоть какой-то запас трансформаторов (или же знать, где их взять) – все это прошло мимо местных властей.

Провалили и коммуникацию с жителями региона. В том районе, где неделю не было света, одесситы вышли на пешеходный переход и перекрыли улицу. И Кипер вместо того, чтобы приехать на место, объяснить одесситам, что сейчас делается для восстановления и почему к такому удару не были готовы, обратился к жителям региона на своей страницах в соцсетях и предложил посещать пункты незламності.

По моей информации еще в понедельник было известно, что часть жителей Одесского региона свет смогут получить только в конце недели. Кто-то из местных властей встретился с людьми? Объяснил ли Кипер, почему обещанные в 2024-м плавучие электростанции и генераторы в порту не помогли?

Чем должен заниматься глава областной военной администрации во время войны и в условиях постоянных террористических атак на энергетику региона?

Кипер же вместе с комиссией по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций объявил о статусе чрезвычайной ситуации государственного уровня. Поможет ли такой статус Киперу начать очень быстро действовать, разговаривать с одесситами, искать возможность быстрого запитки обесточенных районов и не только "продумывать сценарии", но и быть к ним готовыми? Вряд ли.

Если ничего не изменится, в следующий раз одесситам стоит вместо того, чтобы перекрывать дорогу рядовым водителям, вспомнить, что рядом с ними есть представитель государственной власти на территории области, который должен был бы такую ситуацию не допустить.