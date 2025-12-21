Deutsche Welle сообщило, что во время дебатов в Европарламенте (ЕП) "Случаи пророссийского шпионажа в ЕП" его участники заявили о необходимости создания специального органа, который займется расследованием причастности некоторых евродепутатов к шпионской деятельности в пользу иностранных государств, в частности России. "Русский режим ведёт войну не только против Украины, но и против наших стран и демократических институтов - не с помощью оружия, а денег в конвертах", - заявил чешский евродепутат от Европейской народной партии Томаш Здеховский. Он назвал такое положение дел угрозой безопасности ЕС. "Это редкие случаи или только верхушка айсберга? Мы не узнаем, пока не докопаемся до сути проблемы", – в свою очередь заявил нидерландский евродепутат от группы Зелёных Райнир ван Ланшот. Он предложил создать орган по депутатской этике и предоставить Европарламенту право проводить расследование. "Только тогда мы сможем выяснить, насколько далеко зашло это вмешательство и возможность остановить его", – уверен Ван Ланшот.

Видео дня

В последнее время в Европарламенте разразились несколько шпионских скандалов, в том числе вокруг бывших и нынешних евродепутатов. Обвинения в слишком лояльном отношении к Москве и распространении пророссийских нарративов чаще всего раздаются в адрес евродепутатов от левых и крайних правых политических групп. Так, весной 2024 журналисты-расследователи опубликовали материал, в котором обвинили латвийскую евродепутатку Татьяну Жданок в многолетнем сотрудничестве с российской ФСБ. В ноябре 2025 года бывшего члена Европарламента Нейтана Гилла в Великобритании приговорили к 10,5 годам лишения свободы за получение взяток в обмен на лоббирование политических интересов РФ в Европе и распространение выгодных Москве нарративов в отношении Украины. В получении взяток от представителей России и активной деятельности в прокремлёвской медиа платформе Voice of Europe в период пребывания в должности депутата Бундестага, был обвинен действующий евродепутат, политик из немецкой крайне правой популистской партии "Альтернатива для Германии" Петр Быстрон.

Европарламент для России является стратегической площадкой влияния, через которую Москва пытается напрямую вмешиваться в процесс принятия решений ЕС. Цель Кремля – ослабить единство Евросоюза, используя депутатов в качестве ретрансляторов своих нарративов, чтобы создавать внутренние расколы. В условиях войны против Украины шпионаж РФ в Европарламенте является частью более широкой стратегии гибридной войны Москвы, направленной на подрыв демократических институтов. Российский шпионаж в Европарламенте следует рассматривать как элемент долгосрочной стратегии проникновения в европейские центры принятия решений. Кремль инвестирует в политические связи, коррупцию и информационное влияние годами, ожидая момента кризиса. При этом каждый случай разоблачения пророссийского шпионажа в Европарламенте наносит удар по репутации института. Соответственно, реакция ЕС должна быть не разовой, а системной. Крайние правые и крайние левые политические силы в Европарламенте часто выступают как политические союзники Кремля, открыто критикуя санкции против России и блокируя помощь Украине. Именно эти группы наиболее охотно транслируют нарративы о "мире любой ценой", "усталости от войны" и "ответственности Запада". Их деятельность создает благоприятную среду для российского влияния, даже без прямого шпионажа. В этом смысле идеологическая симпатия к Москве часто выполняет ту же функцию, что и агентурная работа. Инициатива по созданию специального органа по расследованию шпионской деятельности в Европарламенте означает переход к системной политике самозащиты институтов ЕС. Она свидетельствует об осознании евродепутатами внутренних рисков и готовности не скрывать проблему, а институционально с ней бороться. Такой шаг является сигналом как гражданам ЕС, так и внешним игрокам, что проникновение агентов влияния будет рассматриваться как вопрос безопасности. Усиление борьбы с российским шпионажем в Европарламенте невозможно без более глубокой координации между национальными службами безопасности государств-членов ЕС. Обмен разведывательной информацией, согласованные стандарты расследований и общие механизмы реагирования позволили бы избежать ситуации, когда отдельные страны остаются "слабым звеном". ЕС постепенно подходит к созданию полноценного наднационального контрразведывательного органа для защиты своих институтов от внешнего вмешательства. В отличие от механизмов координации такая структура имела бы собственные аналитические и следственные полномочия и действовала независимо от политических циклов отдельных государств. Её появление означало бы институциональное признание того, что гибридная война со стороны России является долговременной угрозой, требующей постоянного и системного ответа.

18.12.2025 сайт Risky опубликовал статью, в которой говорится о направленной против США деятельности двух российских государственных хакерских группировок – CyberArmyofRussia_Reborn и NoName057(16). По данным министерств юстиции и финансов США и CISA, эти группы созданы, финансируются и направляются российскими государственными структурами, в том числе военной разведкой – ГРУ. Они были созданы с целью маскировки государственных кибератак под якобы общественную активность. Несмотря на низкий уровень технической компетентности участников группировок и пока ограниченные прямые убытки, сам характер атак свидетельствует о серьёзных рисках. Хакеры вмешиваются бессистемно в любые уязвимые операционные системы, несмотря на логику и последствия. Они наносят удары по водоснабжению, пищевой промышленности и другим объектам критической инфраструктуры США. Даже примитивные методы, применяемые подконтрольными российским спецслужбам хакерами, имеют потенциал для серьёзных аварий или нанесения ущерба населению. РФ, используя слабо подготовленные, но многочисленные группы, снижает порог применения кибератак против гражданских объектов. Распространение информации о последствиях атак в публичном пространстве является частью психологического влияния России на американское общество. Для США угроза состоит в системном характере деятельности этих групп. Таким образом, Москва использует практику постоянного кибернетического давления в "серой зоне" между войной и миром. Использование хакеров позволяет РФ отрицать прямую ответственность и избегать немедленных последствий. Россия координирует использование негосударственных, наполовину контролируемых кибергрупп для атак на гражданскую инфраструктуру, что дестабилизирует ситуацию и провоцирует подобные действия другие государства, настроенные против США и Запада. Кибератаки со стороны РФ происходят в условиях продолжительной геополитической конфронтации с США и их союзниками. После полномасштабного вторжения в Украину Россия всё активнее применяет асимметричные инструменты воздействия, в частности, кибернетические операции низкой интенсивности. Такие действия позволяют Москве давить на противников без риска прямой военной эскалации. Международное право влияния на механизмы сдерживания в киберпространстве остаётся недостаточно проработанным, что создает благоприятную среду для подобных операций. США, как государство с развитой и децентрализованной инфраструктурой, является особенно привлекательной целью. Москва также внимательно наблюдает за реакцией Вашингтона на мелкие инциденты, тестируя пределы допустимого. В более широком международном контексте такая практика может быть использована другими государствами, что будет способствовать дальнейшей милитаризации киберпространства. Для США это означает жизнь в условиях постоянного кибернетического давления даже в формально мирное время.

Использование Россией атак на гражданскую инфраструктуру с помощью хакеров создаёт опасный прецедент. РФ демонстрирует, что такие действия могут быть регулярными и почти безнаказанными, что подрывает международные нормы сдерживания в киберпространстве. Низкая компетентность русских хакеров увеличивает риск неконтролируемых последствий. Вмешательство в работу операционных систем критической инфраструктуры может привести к аварии или гибели людей. Так, США сталкиваются с угрозой не только преднамеренной эскалации, но и катастрофы из-за дилетантства, что затрудняет планирование адекватного ответа.