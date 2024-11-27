'Ха-ха-ха. Нет': Усик высказался о Фьюри, посмеявшись в лицо Тайсону. Видео

Объединенный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик (22-0, 14 КО) уважительно относится к своему ближайшему сопернику Тайсону Фьюри (34-1-1, 24 КО). Украинский боксер считает британца очень сложным оппонентом, который обладает невероятными качествами, демонстрируя их на ринге.

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Об этом Усик заявил в эфире TNT Sports Boxing, просматривая вместе с британцем первый поединок между представителями королевского дивизиона, в котором он одержал победу 18 мая. На просьбу описать Цыганского короля наш соотечественник ограничился короткой формулировкой, которые наглядно демонстрируют отношение Александра к Тайсону.

"Думал ли я, что Тайсон устал в девятом раунде? Ха-ха-ха. Нет. Он очень быстро восстанавливается и очень хитрый", – с улыбкой на лице в сторону соперника сказал Усик. Фьюри уже поделился планом на поединок 21 декабря. Также он ответил на вопрос, действительно ли украинец слома ему нос в первом бою.

23 октября Усик и Фьюри провели первую дуэль взглядов перед вторым боем. Украинец появился на ней в необычном образе, сменив имидж. Кроме того, он заставил соперника пойти на необычный шаг для помощи ВСУ. Букмекеры изменили котировки на второй бой соперников.

Ранее стало известно, что Тайсон хочет устроить трилогию с Александром, чтобы войти в историю бокса. Также британец обвинил украинца в срыве сроков проведения реванша.

В первом поединке Александр победил Тайсона раздельным решением судей – 114:113, 113:114, 115:112 – и объединим все пояса супертяжелого дивизиона.

Наш соотечественник также поделился ожиданиями от второго боя с Фьюри и ответил на обвинения в мошенничестве во время боя 18 мая. Кроме того, украинец рассказал, чему научился в этом поединке.

Легендарный Владимир Кличко поделился своими ожиданиями от реванша Усика и Фьюри. А экс-чемпион Амир Хан не согласился с прогнозами на повторный бой боксеров.

В свою очередь, российский тренер по боксу Андрей Ивичук назвал Тайсона победителем будущего реванша с Александром. А сам украинец назвал единственного боксера, с которым ему интересно подраться после второго боя с британцем.

Кроме того, Энтони Джошуа ответил на вопрос, кого бы хотел видеть победителем реванша между Усиком и Фьюри. После этого он назвал триумфатора реванша. Сам Тайсон озвучил свою мотивацию на второй поединок против нашего соотечественника.

Также Фьюри ответил представителям команды Усика на сравнение с диктатором Владимиром Путиным. Цыганский король объяснил, почему отвернулся от украинца во время дуэли взглядов перед первым боем.

Как сообщал OBOZ.UA, бывший тренер сборной Украины по боксу Михаил Завьялов заявил, что Тайсон Фьюри поставит на карту свою карьеру в реванше с Александром Усиком. Сам британец отметил, что не верит в свою победу по очкам во втором бою с украинцем. В свою очередь, Усик раскрыл детали подготовки к поединку.

Кроме того, стало известно, с кем планирует драться Александр после боя с Тайсоном. Свой прогноз на поединок дал легендарный Майк Тайсон. Британец также рассказал, о чем думал в девятом раунде первого боя с Усиком, когда побывал в нокдауне.

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