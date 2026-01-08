Зараз в рф в експлуатації офіційно знаходиться близько 160 літаків власного виробництва SJ-100, з яких літає насправді приблизно 100 штук, основна маса сконцентрована на внутрішніх рейсах Аерофлоту.

Аварійність цих літаків загальновідома, і не тільки по катастрофі в Індонезії чи в московському аеропорті Шереметьєво, але й після цікавого випадку в одному з турецьких аеропортів, де відбулась пожежа на борту SJ-100.

І хоча в Туреччині, де шасі пробила паливний бак літака, ніхто не постраждав завдяки своєчасній евакуації, проте ЗМІ з’ясували, що за останні 3,5 роки з літаком SJ-100 відбулось вже 15 авіаційних інцидентів.

І от на фоні вже підмоченої репутації один з найбільших авіа-експлуатантів SJ-100 звертається з позовом до сервісної компанії – ТОВ "Рапарт Сервисез", яке займається ремонтом запчастин та їх поставкою саме для SJ-100. "Розумний" авіаперевізник не розкрив сутність претензій до постачальника запчастин, але саме через ці його дії немає ніякого сумніву, що мова йде саме про якість запчастин для "літаючої труни" SJ-100.

Через дію санкцій рф намагається поповнити авіапарк літаками власного виробництва, тому від початку 2026 року передбачається поставка оновлених літаків SJ-100, які будуть на 100% складатись з запчастин, вироблених в рф. Оптимізму ця новина потенційним пасажирам SJ-100new не додасть, бо саме з російськими запчастинами і були пов’язані всі проблеми в SJ-100.

Тож на прикладі SJ-100 ми бачимо всю тупість політики імпортозаміщення в рф. Країна витрачає величезні ресурси на те, щоб створити заміну літакам з США та Європи, але все одно виходить літаюча труна. Грубе нехтування економічними законами міжнародної спеціалізації і квола спроба трансформуватись з країни-бензоколонки на супер-авіаційну державу призводять лише до марного витрачання ресурсів, що роздмухується корупційними схемами.

Тому російська версія імпортозаміщення та російська корупція зараз є потужними союзниками України у війні з рф.