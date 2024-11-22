Фьюри впервые признался, о чем думал, когда Усик отправил его в нокдаун. Видео

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (34-1-1, 24 КО) согласился с решением рефери боя с Александром Усиком (22-0, 14 КО) не засчитывать ему поражение нокаутом в девятом раунде. Цыганский король, как называют британца, откровенно признался, что испытал тяжелые мгновения, в тот момент, когда украинец принялся его избивать.

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Об этом Фьюри заявил в эфире YouTube-канала TNT Sports Boxing, во время которого вместе с нашим соотечественником смотрел битву 18 мая и комментировал ее ход. По словам Тайсона, в его пользу говорит репутация, ведь он всегда поднимался, когда кто-то отправлял его на канвас.

"Я все помню. Я помню, что в этот момент говорил себя: давай! Я думал – как это я еще не упал? Конечно, я не думал о том, что рефери остановит бой. Слушайте, это бой за звание чемпиона мира, абсолютного чемпиона. Ты не можешь сразу же остановить бой, когда боец оказался на канвасе. Тем более, когда речь идет о ком-то вроде меня – человеке, который много раз падал и каждый раз поднимался. Так что определенно я заслужил этот шанс", – сказал Фьюри.

23 октября Усик и Фьюри провели первую дуэль взглядов перед вторым боем. Украинец появился на ней в необычном образе, сменив имидж. Кроме того, он заставил соперника пойти на необычный шаг для помощи ВСУ. Букмекеры изменили котировки на второй бой соперников.

Ранее стало известно, что Тайсон хочет устроить трилогию с Александром, чтобы войти в историю бокса. Также британец обвинил украинца в срыве сроков проведения реванша.

В первом поединке Александр победил Тайсона раздельным решением судей – 114:113, 113:114, 115:112 – и стал абсолютным чемпионом мира.

Наш соотечественник также поделился ожиданиями от второго боя с Фьюри и ответил на обвинения в мошенничестве во время боя 18 мая. Кроме того, украинец рассказал, чему научился в этом поединке.

Легендарный Владимир Кличко поделился своими ожиданиями от реванша Усика и Фьюри. А экс-чемпион Амир Хан не согласился с прогнозами на повторный бой боксеров.

В свою очередь, российский тренер по боксу Андрей Ивичук назвал Тайсона победителем будущего реванша с Александром. А сам украинец назвал единственного боксера, с которым ему интересно подраться после второго боя с британцем.

Кроме того, Энтони Джошуа ответил на вопрос, кого бы хотел видеть победителем реванша между Усиком и Фьюри. После этого он назвал триумфатора реванша. Сам Тайсон озвучил свою мотивацию на второй поединок против нашего соотечественника.

Также Фьюри ответил представителям команды Усика на сравнение с диктатором Владимиром Путиным.

Как сообщал OBOZ.UA, бывший тренер сборной Украины по боксу Михаил Завьялов заявил, что Тайсон Фьюри поставит на карту свою карьеру в реванше с Александром Усиком. Сам британец отметил, что не верит в свою победу по очкам во втором бою с украинцем. В свою очередь, Усик раскрыл детали подготовки к поединку.

Кроме того, стало известно, с кем планирует драться Александр после боя с Тайсоном. Свой прогноз на поединок дал легендарный Майк Тайсон.

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