Шансы Усика снизились. Букмекеры обновили котировки на реванш украинца с Фьюри

Объединенный чемпион супертяжелого веса Александр Усик )22-0, 14 КО) 21 декабря проведет защиту своих титулов в реванше с Тайсоном Фьюри (34-1-1, 24 КО). После поединка в конце весны, когда украинец стал первым за 25 лет боксером, который объединил все пояса дивизиона, соперники схлестнуться вновь.

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За месяц до противостояния букмекеры обновили свои прогнозы. Усик все еще остается явным фаворитом, но шансы на его победу снизились. Ставки на триумф украинца теперь принимаются с коэффициентом 1,61 (было – 1,50).

Показатели на успех Фьюри достигают уровня 2,30 (было – 2,50). А вот котировки на ничейный исход остались неизменными и зафиксировались на индексе 15,00.

При этом аналитики не сильно сомневаются в том, что поединок пройдет всю дистанцию в 12 раундов. На соответствующее событие предлагается коэффициент 1,57.

23 октября Усик и Фьюри провели первую дуэль взглядов перед вторым боем. Украинец появился на ней в необычном образе, сменив имидж. Кроме того, он заставил соперника пойти на необычный шаг для помощи ВСУ.

Ранее стало известно, что Тайсон хочет устроить трилогию с Александром, чтобы войти в историю бокса. Также британец обвинил украинца в срыве сроков проведения реванша.

В первом поединке Александр победил Тайсона раздельным решением судей – 114:113, 113:114, 115:112 – и стал абсолютным чемпионом мира.

Наш соотечественник также поделился ожиданиями от второго боя с Фьюри и ответил на обвинения в мошенничестве во время боя 18 мая. Кроме того, украинец рассказал, чему научился в этом поединке.

Легендарный Владимир Кличко поделился своими ожиданиями от реванша Усика и Фьюри. А экс-чемпион Амир Хан не согласился с прогнозами на повторный бой боксеров.

В свою очередь, российский тренер по боксу Андрей Ивичук назвал Тайсона победителем будущего реванша с Александром. А сам украинец назвал единственного боксера, с которым ему интересно подраться после второго боя с британцем.

Кроме того, Энтони Джошуа ответил на вопрос, кого бы хотел видеть победителем реванша между Усиком и Фьюри. После этого он назвал триумфатора реванша. Сам Тайсон озвучил свою мотивацию на второй поединок против нашего соотечественника.

Также Фьюри ответил представителям команды Усика на сравнение с диктатором Владимиром Путиным.

Как сообщал OBOZ.UA, бывший тренер сборной Украины по боксу Михаил Завьялов заявил, что Тайсон Фьюри поставит на карту свою карьеру в реванше с Александром Усиком. Сам британец отметил, что не верит в свою победу по очкам во втором бою с украинцем. В свою очередь, Усик раскрыл детали подготовки к поединку.

Кроме того, стало известно, с кем планирует драться Александр после боя с Тайсоном. Свой прогноз на поединок дал легендарный Майк Тайсон.

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