'Глупые люди. Этой мой допинг': Усик ответил на обвинения в мошенничестве во время боя с Фьюри

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик (22-0, 14 КО) категорически отверг обвинения в том, что он нечестно победил Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 КО). В частности, наш соотечественник резко отреагировал на теории заговора о том, что после сложного шестого раунда в поединке 18 мая он использовал ингалятор.

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Об этом Усик заявил в интервью YouTube-каналу Boxing King Media. По словам украинского боксера, он никогда не пытался перехитрить судей или болельщиков, используя запрещенные приемы или вещества, а также рассказал о самом тяжелом ударе, которым его потряс Фьюри.

"Когда Тайсон Фьюри попал в меня тем апперкотом, это было как "Бум!". Вы могли видеть в мультиках, как у героя, когда его бьют по голове, вокруг начинают крутиться звездочки. Это была абсолютно так же. У меня просто шум в голове стоял. Я сказал себе, что надо двигаться. Между раундами я попросил у тренера крестик. Я поцеловал его, это придало мне сил. Глупые люди говорят, что он мне что-то дал запрещенное. Послушайте: я никогда не употреблял запрещенных веществ. Я чист. Бог – это мой допинг. Мои семья, команда, страна. Это мой допинг. Хватит", – сказал Усик.

Напомним, что Фьюри и Усик проведут реванш 21 декабря. Уже известны фантастические призовые за второй поединок боксеров. Несколько недель назад наш соотечественник отказался от пояса Международной федерации бокса (IBF) и лишился звания абсолютного чемпиона мира.

Позже стало известно, что IBF не оставила выбора Усику. Эта ситуация возмутила главу Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дану Уайта.

Также Александр огласил свой радикальный план на продолжение карьеры после реванша с Тайсоном. Усик назвал самый сложный момент боя с британцем. Также наш боксер откровенно высказался о своем сопернике.

Как сообщал OBOZ.UA, тренер Сергей Лапин рассказал, чего ждет от реванша Александра Усика и Тайсона Фьюри. Сам боксер вернулся в Украину и получил подарок от ВСУ.

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