'Я их продам и помогу украинским солдатам'. Усик сделал заявление после пресс-конференции с Фьюри. Видео

Чемпион WBA, WBC, WBO и IBO в супертяжелом весе Александр Усик (22-0, 14 КО) заявил, что фотографии, которые ему подписал британец Тайсон Фьюри (34-1-1, 24 КО) он продаст, а вырученные средства отдаст Вооруженным силам Украины. После пресс-конференции, посвященной реваншу, Усик дал небольшое интервью британской журналистке, поразив ее своим заявлением.

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"Я продам эти фото и помогу своим украинским солдатам", - сказал Усик.

Как сообщал OBOZ.UA, Усик (22-0, 14 КО) пришел на пресс-конференцию перед реваншем с Тайсоном Фьюри в образе Хитмена.

Во время мероприятия украинец достал из черного кейса два плаката, взял ручку и подошел к британцу за автографом.

Во время дуэли взглядов с Александром, Фьюри внезапно стал щекотать украинца.

Напомним, в первом поединке Александр победил Тайсона раздельным решением судей – 114:113, 113:114, 115:112 – и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

Через месяц после боя, 18 мая, украинец лишился пояса Международной федерации бокса (IBF).

21 декабря Александр Усик проведет свой реванш против Тайсона. Стоит отметить, что свой прогноз на повторную схватку Усика и Фьюри сделал искусственный интеллект.

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