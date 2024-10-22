'Я отказался': Усик сделал заявление перед реваншем с Фьюри, раскрыв детали подготовки к бою

Объединенный чемпион супертяжелого веса Александр Усик (22-0, 14 КО) отказался от использования социальных сетей на время подготовки к реваншу с Тайсоном Фьюри (34-1-1, 24 КО). Наш соотечественник отметил, что это помогает ему полностью сконцентрироваться на работе.

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Об этом Усик заявил в интервью платформе Ready To Fight, которую он запустил для помощи профессиональным боксерам. Александр также отметил, что нынешний тренировочный лагерь будет отличаться от того, который он провел перед первым поединком против Фьюри в конце весны.

"Все отлично, все слава богу! Настроение хорошее, команда в сборе. Есть, над чем работать. Я очень рад, что я в тренировочном лагере. Я отказался от социальных сетей, уведомлений в них. Потому что это отнимает много времени и отвлекает. Отказ от них очень помогает сконцентрироваться на работе. Каждая подготовка – отличается от другой. Мы привлекаем научных сотрудников, новых психологов. Это поможет мне быть лучшим во втором бою с Тайсоном Фьюри", – сказал Усик.

Напомним, в первом поединке Александр победил Тайсона раздельным решением судей – 114:113, 113:114, 115:112 – и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

Через месяц после боя, 18 мая, украинец был вынужден отказаться от пояса Международной федерации бокса (IBF). До этого Александр категорично высказался о том, что случится, если Тайсон попытается сорвать реванш.

Он также поделился ожиданиями от второго боя с Фьюри и ответил на обвинения в мошенничестве во время боя 18 мая. Кроме того, Александр рассказал, чему научился в этом поединке.

Легендарный Владимир Кличко поделился своими ожиданиями от реванша Усика и Фьюри. А экс-чемпион Амир Хан не согласился с прогнозами на повторный бой боксеров. Кроме того, россиянин Александр Поветкин приписал РФ успехи нашего соотечественника.

В свою очередь, российский тренер по боксу Андрей Ивичук назвал Тайсона победителем будущего реванша с Александром. А сам украинец назвал единственного боксера, с которым ему интересно подраться после второго боя с британцем.

Кроме того, Джошуа ответил на вопрос, кого бы хотел видеть победителем реванша между Усиком и Фьюри. Сам британец назвал свою мотивацию на второй поединок против нашего соотечественника. Также он рассказал, когда начнет подготовку к противостоянию.

Также Фьюри ответил представителям команды Усика на сравнение с диктатором Владимиром Путиным. А британец Даниель Дюбуа (22-2, 21 КО) пожелал украинцу поражения.

Как сообщал OBOZ.UA, бывший тренер сборной Украины по боксу Михаил Завьялов заявил, что Тайсон Фьюри поставит на карту свою карьеру в реванше с Александром Усиком. Сам британец отметил, что не верит в свою победу по очкам во втором бою с украинцем.

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