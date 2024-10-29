Фьюри за счет Усика хочет установить исторический рекорд: о чем идет речь

Команда бывшего чемпиона в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 КО) готовится к тому, чтобы провести еще два боя с Александром Усиком (22-0, 14 КО). Цыганский король, как называют британца, намерен вписать свое имя в историю бокса, став первым представителем королевского дивизиона с тремя чемпионскими трилогиями.

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Об этом в интервью talkSPORT Fight Night заявил промоутер ФЬюри Фрэнк Уоррен. По словам главы компании Queensberry Promotions, которая ведет дела британца, он уверен в том, что его клиент в конце года перекроет поражение от украинца в бою 18 мая и сделает счет в условной серии ничейным.

"Я уверен, что Тайсон сам это сказал, и именно так все и будет, и это может произойти. Я верю, что Фьюри победит Усика, чтобы начать трилогию. Я возвращаюсь к тому первому бою с Деонтейем, который, как я считал, он выиграл, но в итоге была объявлена ничья. Он это осознал, оказавшись на канвасе в конце боя, и провел отличную работу с Уайлдером во втором поединке. Я считаю, что именно это он и должен сделать с Усиком: продолжать делать много из того, что он делал в первой половине боя", – сказал Уоррен.

До этого Фьюри провел по три поединка против соотечественника Дерека Чисора и американца Деонтея Уайлдера, выиграв пять боев из шести. Реванш с Усиком британец проведет 21 декабря.

23 октября Усик и Фьюри провели первую дуэль взглядов перед зимнем боем. Украинец появился на ней в необычном образе, сменив имидж. Кроме того, он заставил соперника пойти на необычный шаг для помощи ВСУ.

В первом поединке Александр победил Тайсона раздельным решением судей – 114:113, 113:114, 115:112 – и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

Наш соотечественник также поделился ожиданиями от второго боя с Фьюри и ответил на обвинения в мошенничестве во время боя 18 мая. Кроме того, украинец рассказал, чему научился в этом поединке.

Легендарный Владимир Кличко поделился своими ожиданиями от реванша Усика и Фьюри. А экс-чемпион Амир Хан не согласился с прогнозами на повторный бой боксеров.

В свою очередь, российский тренер по боксу Андрей Ивичук назвал Тайсона победителем будущего реванша с Александром. А сам украинец назвал единственного боксера, с которым ему интересно подраться после второго боя с британцем.

Кроме того, Энтони Джошуа (28-4, 23 КО) ответил на вопрос, кого бы хотел видеть победителем реванша между Усиком и Фьюри. Сам британец назвал свою мотивацию на второй поединок против нашего соотечественника.

Также Фьюри ответил представителям команды Усика на сравнение с диктатором Владимиром Путиным.

Как сообщал OBOZ.UA, бывший тренер сборной Украины по боксу Михаил Завьялов заявил, что Тайсон Фьюри поставит на карту свою карьеру в реванше с Александром Усиком. Сам британец отметил, что не верит в свою победу по очкам во втором бою с украинцем. В свою очередь Усик раскрыл детали подготовки к поединку.

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