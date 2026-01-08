'Россия помоги': в соцсетях набирают миллионы просмотров ИИ-видео с протестами в Украине

В украинском сегменте соцсетей активно распространяются пропагандистские видео, созданные с помощью искусственного интеллекта, которые якобы демонстрируют массовые протесты в Украине с пророссийскими лозунгами. Такие ролики набирают миллионы просмотров не только в TikTok, но и в Facebook, несмотря на отсутствие каких-либо реальных подтверждений описанных событий.

Видео дня

Эксперты отмечают, что речь идет об очередной информационной операции, направленной на дискредитацию ситуации внутри страны. Информацию собрал OBOZ.UA.

За последние несколько месяцев в TikTok было зафиксировано около полусотни видео, сгенерированных ИИ, которые имитируют "уличные протесты" в Киеве, Одессе, Харькове и других городах. Совокупно эти ролики набрали более 6 миллионов просмотров. Часть из них дополнительно распространяется в Facebook, где продолжает собирать охват.

На одном из аккаунтов, в частности zsu_mikolka, опубликованы псевдорепортажи с "места событий", где вымышленные журналистки рассказывают о якобы массовых беспорядках и "государственном перевороте". При этом ни одно авторитетное украинское медиа таких событий не фиксировало, что легко проверяется через новостные ленты.

ИИ-происхождение видео выдают неестественная мимика персонажей, деформации лиц, а также речевые ошибки – в частности неправильные ударения и искаженное произношение слов. Дополнительно сам TikTok маркирует такие ролики пометкой "Содержит медиа, сгенерированные ИИ".

На видео с Facebook страницы "Правда окопов" показано мужчину в военной форме, который обращается к камере и делает громкие заявления, представляя себя как украинского бойца. Он утверждает: "Победа – это самое ненужное, что может произойти для нашей власти. Если мы победим, всем придется отвечать за разворованные миллиарды. Мы здесь не воины, мы алиби для воров".

Контекст и подача видео направлены на дискредитацию Вооруженных сил Украины и формирование образа "измены изнутри". В то же время отсутствие каких-либо подтверждений личности мужчины, обобщенный образ "военного" и манипулятивный монтаж указывают на пропагандистский характер ролика и его возможное ИИ- или постановочное происхождение.

Специалисты обращают внимание, что количество просмотров не свидетельствует о реальной поддержке нарративов, озвученных в видео. Распространение такого контента в значительной степени зависит от алгоритмов соцсетей, а также может быть результатом накрутки просмотров бот-сетями.

Аналитики отмечают: подобные ИИ-видео являются частью информационной войны и направлены на создание иллюзии внутренней нестабильности в Украине как для внутренней, так и для внешней аудитории.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Голосеевском районе столицы, при монастыре УПЦ МП "Голосеевская пустынь", работает подпольная школа, где детям преподают по советским учебникам, показывают российские фильмы и учат советских песен и стихов Есенина. Официально заведение названо "семейным клубом", однако его директор не скрывает, что это обычная частная школа, где дети учатся пять дней в неделю с 9:00 до 14:00, даже есть группа продленного дня.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!