'Если посмотреть первый бой...' Тренер из России поставил крест на Усике в реванше с Фьюри

Российский тренер по боксу Андрей Ивичук назвал Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 КО) победителем будущего реванша с Александром Усиком (22-0, 14 КО). Цыганскому королю, как называют британца, для этого нужно будет усилить давление на украинца и доносить свои удары.

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Такое мнение Ивичук выразил в интервью порталу Vprognoze.ru. Россиянин отметил, что Фьюри должен внимательно пересмотреть и проанализировать первое противостояние с Усиком, а также внести некоторые изменение в свою подготовку и план на повторный поединок против украинца.

"Думаю, что в реванше у меня фаворит Фьюри, и он победит. Если посмотреть первый бой, он немножко недожимал и недорабатывал. Если бы он сел и на трезвую голову посмотрел свой бой, то понял бы, что ему просто нужно больше создавать давление и выбрасывать ударов. Все удары, которые он попадал, Усик чувствовал. Думаю, что в реванше победит Фьюри. Он фаворит у меня", – сказал Ивичук.

Напомним, что в первом поединке Усик победил Фьюри раздельным решением судей – 114:113, 113:114, 115:112 – и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

Через месяц после боя украинец был вынужден отказаться от пояса Международной федерации бокса (IBF), за который 21 сентября Энтони Джошуа (26-3, 23 КО) и Даниель Дюбуа (21-2, 20 КО).

Позже стало известно, что IBF не оставила выбора Усику. Эта ситуация возмутила главу Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дану Уайта. Сам украинец впервые прокомментировал свое решение. Фьюри и Усик проведут реванш 21 декабря. Уже известны фантастические призовые за второй поединок боксеров.

Наш соотечественник поделился ожиданиями от второго боя с Тайсоном и ответил на обвинения в мошенничестве во время боя с Фьюри 18 мая. Кроме того, Александр прокомментировал травму, которую получил в поединке.

Украинец огласил свой радикальный план на продолжение карьеры после реванша с Тайсоном. Усик назвал самый сложный момент боя с британцем. Также наш боксер откровенно высказался о своем сопернике.

Как сообщал OBOZ.UA, тренер Сергей Лапин рассказал, чего ждет от реванша Александра Усика и Тайсона Фьюри. Сам боксер вернулся в Украину и получил подарок от ВСУ.

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