Майк Тайсон сделал прогноз на реванш Усик – Фьюри

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Майк Тайсон считает, что в реванше между обладателем титулов WBA, WBC, WBO и IBO в супертяжелом весе Александром Усиком (22-0, 14 КО) и Тайсоном Фьюри (34-1-1, 24 КО) завершится поражением украинца. По мнению легендарного американца, в первом бою британец недооценил соперника.

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"Усик удивил всех [в первом бою]. Думаю, Тайсон Фьюри слишком заигрывался, ему нужно относиться к бою серьезно. Надеюсь, в этот раз результат будет другим", – сказал Железный Майк в эфире Youtube-канала talkSPORT Boxing.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее бывший чемпион мира в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер (43-4-1, 42 КО) выразил уверенность в том, что Александр вновь будет сильнее Тайсона. По словам американского боксера, нашего соотечественника лишили досрочной победы в первом поединке соперников.

Ранее стало известно, что Фьюри хочет устроить трилогию с Усиком, чтобы войти в историю бокса. Кроме того, британец обвинил украинца в срыве сроков проведения реванша.

23 октября Усик и Фьюри провели первую дуэль взглядов перед вторым боем. Украинец появился на ней в необычном образе, сменив имидж. Кроме того, он заставил соперника пойти на необычный шаг для помощи ВСУ.

В первом поединке Александр победил Тайсона раздельным решением судей – 114:113, 113:114, 115:112 – и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

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