Магучих не сдержалась после вопроса о женихе и свадьбе

Знаменитая украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих резко прервала разговор о личной жизни во время интервью. Спортсменка отказалась отвечать на вопрос о свадьбе с женихом и сразу дала понять, что эта тема для нее закрыта.

Эмоциональная реакция Магучих прозвучала после вопроса журналиста "Спорт Экспресс" о ее помолвке с Назаром Степановым и уточнения, изменились ли планы касательно свадьбы.

"Это не обсуждается. Следующий вопрос, пожалуйста", – сказала Ярослава.

Отдельно спортсменка остановилась на отношениях с личным тренером Татьяной Степановой, которая также является матерью ее жениха. Магучих охарактеризовала их как теплые и доверительные, отметив, что они стараются четко разделять рабочие моменты и бытовые вопросы.

Говоря о личных впечатлениях, легкоатлетка призналась, что самым запоминающимся подарком от любимого для нее стала совместная поездка на отдых в Турцию, которая состоялась в прошлом году.

Коснувшись темы моды, Магучих отметила, что в основном носит спортивную одежду, поскольку является амбассадором бренда Puma. При этом самой дорогой вещью в ее гардеробе спортсменка назвала сумку Dolce & Gabbana, купленную еще в 2021 году, которая до сих пор так и не была использована из-за слишком нарядного формата.

Также легкоатлетка подчеркнула, что не хочет ассоциировать себя со звездой шоу-бизнеса, несмотря на активность в соцсетях и участие в совместных проектах с известными артистами. По ее словам, для нее в приоритете остается профессиональная спортивная карьера, а публичность является лишь частью современной реальности.

Говоря о своих вечерних нарядах, Магучих рассказала, что такие платья у нее есть, поскольку она посещала официальные мероприятия European Athletics и World Athletics, где действовал соответствующий дресс-код.

