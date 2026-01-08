Итак, Президент Украины допустил, что февраль может быть рабочим месяцем для изменений в законодательстве о выборах и референдуме. При этом Президент подчеркнул:

Видео дня

"Все зависит от переговоров, а точнее сказать, от продолжения переговоров и достижения желаемых результатов.

<…>

Также зависит от нашего экономического блока, от премьера, от меня, от министра экономики и американской переговорной группы. Все это идет вместе. Думаю, если мы успеем в январе, то февраль может быть рабочим месяцем относительно изменений в законодательстве. А также это зависит от наших депутатов, потому что они должны продемонстрировать результат по изменениям Избирательного кодекса и изменений в закон о референдуме".

Такая позиция прекрасно перекликается с тем, что и Буданов окно для мирных переговоров тоже видит именно в феврале 2026 года (о чем он говорил еще до того, как возглавил Офис Президента Украины), поскольку законодательные изменения и переговоры идут, опять-таки, параллельно.

Отмечу также, что это совпадает и с "первым вторником февраля", о котором я недавно вспоминал, ибо именно в этот день, а в 2026 году это 3 февраля, согласно статье 83 Конституции можно провести второй – то есть последний – этап конституционных изменений, если до этого поторопиться с этапом первым, дабы не зависеть от непрогнозируемых результатов непрогнозируемого всенародного референдума.

Таким образом, подготовка хоть референдума, хоть условий, при которых без него можно обойтись (изменив соответственно Конституцию Украины), как и собственно "окно для переговоров", - все связано с февралем.

(Ну а пока что, говоря об американцах, Зеленский обратил внимание на то, что, когда Россия на переговорах крутит носом, наши партнеры могут и нос открутить, если захотят. Игра слов явно происхождения не англоязычного, но сама тональность выглядит санкционированной…)