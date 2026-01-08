Сьогодні згадуємо незлим ДОБРИМ СЛОВОМ, перечитуємо твори та вшановуємо наймолодшого шістдесятника Василя СИМОНЕНКА. І водночас, як визначав Василь Стус - "НАЙБІЛЬШОГО шістдесятника із шістдесятників".

Такі правдиві та пророчі твори поет написав у свої двадцяті.

А незадовго перед смертю підсумував:

"Та краще в тридцять повністю згоріти

Ніж до півсотні помаленьку тліть…"

Хворий і заборонений владою Василь СИМОНЕНКО, якого жорстоко побила міліція, не дожив кілька тижнів до своїх 29.

Коли перечитуєш його твори, то не покидає думка, що поет виразно бачив і передбачав наше непросте українське сьогодення.

Ось вам про негідника і вбивцю, учня ￼петра-леніна-сталіна Путіна:

"МАЛЕНЬКЕ - не смішне,

Адже мале і зерно,

Що силу велетня і геніям несе.

Мале тоді смішне,

Коли воно МІЗЕРНЕ,

Коли себе поставить над усе.

Але скажіть хіба такого мало,

Хіба такі випадки не були,

Коли мале, як прапор піднімали

І йшли за ним народи, мов осли?

І чи тоді МІЗЕРНЕ і СМІШНЕ

Не оберталось раптом у СТРАШНЕ?"

І про можливу ВІЙНУ в сучасній Україні:

"Можливо, знову загримлять гармати,

І танк зімне пшеницю на лану,

І буде плакать і журитись мати,

Коли сини ітимуть на війну.

І хтось востаннє поцілує милу,

І хтось сльозу непрохану змахне,

А може, дехто втратить віру й силу,

Своє життя рятуючи одне…"

Проте наймолодший шістдесятник завжди переконував, що доба ТИРАНІВ в ДИКТАТОРІВ не вічна, бо настане час пошанування й справжніх, народних ГЕРОЇВ.

"Диктатори, королі, імператори,

Мліючи в димі хвальби,

Роззявили пащі, мов кратери,

І гукали:

- Ми - символ доби.

Хто не з нами, той проти Бога.

Хто не нами, той проти всіх!

І сипались лаври убогі

До куцих кривавих ніг.

Нікчемна, продажна челядь,

Банда кривляк для втіх,

Щоб мати, що повечерять,

Годувала холуйством їх.

Ідоли обслинені, обціловані

Йшли величаві в своїй ході.

А поруч вставали некороновані

Корифеї і справжні вожді.

Вставали Коперники і Джорджоне,

Шевченко підводив могуче чоло,

І біля вічного їхнього трону

Лакузи жодного не було.

Бо щире, високе небо

Не підмалюєш квачем,

Бо величі справжній не треба

Спиратись на плечі нікчем".

У серпні 1962 року Василь Симоненко разом із Лесем Танюком і Аллою Горською відвідали Биківнянські могили та відкрили страшну правду про розстріли сталінськими катами репресованих українців та поляків. Симоненко після побаченого в лісі, де на могилах діти грають у футбол розкиданими черепами, напише:

"На цвинтарі розстріляних ілюзій

Уже немає місця для могил…".

А вже влітку 1988 року, на запрошення Леся Танюка, я, в нашому модному синьо-жовтому університетському реглані, матиму честь виступати на першому альтернативному мітингу-пошануванні жертв сталінських репресій у Биківні.

А ще Василь Симоненко взявся переконувати своїх друзів відродити наше патріотичне вітання "Слава Україні!"

У своєму листі до поета, літературознавця і шістдесятника Івана Світличного від 27 серпня 1963 року він пише таке:

"За все літо я бачив дуже мало живих людей, найяскравішими серед них були панянки Зубенко та Горська. В останню я майже закохався. Никаючи по Каневу, ми зголосилися на тому, що слід ввести таке вітання:

- Слава Україні!

- Навіки слава!

Агітую тебе приставати до нашого тріумвірату…"

На 9 день після смерті Василя Симоненка Алла Горська намалює оригінальний портрет поета, який буде стояти на вечора памʼяті в Києві. На червоно-чорному тлі вона передасть всю трагічність, жертовність і водночас неупокореність поета.

Менш як за 7 років після смерті Симоненка, 28 листопада 1970 року, буде вбито й Аллу Горську. Івана Світличного вперше заарештують 1 вересня 1965 року, а в 1972 році засудять до 12 років позбавлення волі.

Бо бути правдивим УКРАЇНЦЕМ у ті часи, було важко, навіть смертельно небезпечно!

Про творчість Василя Симоненка можна писати безкінечно. Акцентую вашу увагу ще на одній особливості його творів. Поет-шістдесятник був гідним продовжувачем нашої національної літературної та філософської школи, бо в його творах органічно переплетені як ЛЮДИНОцентризм Григорія Сковороди ("Ти знаєш, що ти людина…"), так і УКРАЇНОцентризм Тараса Шевченка ("Україно! Ти для мене - диво!…Хай мовчать Америки й Росії. Коли я з тобою говорю!")

Недаремно ж і сам Василь напише:

"Щось у мене було і від діда Тараса. І від прадіда - Сковороди".

І попри своє коротке і трагічне життя сьогоднішній іменинник залишиться в українській історії як невиправний оптиміст:

"Люди - прекрасні.

Земля - мов казка,

Кращого сонця ніде нема.

Загруз я по серце

У землю вʼязко,

Вона мене міцно трима.

І хочеться

Бути дужим,

І хочеться так любить,

Щоб навіть каміння байдуже

Захотіло ожити

І жить!

Воскресайте, камінні душі!

Розчиняйте серця і чоло,

Щоб не сказали

Про вас грядущі:

Їх на землі не було…"

П￼.С. Коли до мене звернувся близький друг Василя Симоненка, знаний поет-шістдесятник Микола Сом, за підтримкою у належному пропагування КЛАСИКА УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ - я вважав за честь допомогти йому у цьому.

Тож ми допомогли реконструювати музей Василя Симоненка у Тарандинцях, де він відвідував старші класи у школі;

- за підтримки тодішнього голови Черкаської обласної ради Володимира Греся відремонтували будинок та встановили меморіальну дошку, де розміщено Літературно-меморіальний музей в Черкасах (тут міститься робочий кабінет журналіста і поета);

- наш Фонд "Рідна країна" спільно з Національною радіокомпанією (Віктор Набруско, Микола Аммосов) зібрав, осучаснив та видав багатотисячним накладом 17 творів поета на аудіо-диску "Лебеді материнства: живий голос Василя Симоненка").

Записи можна прослухати на сайті нашого Фонду ridna.ua

(Прикро сказати, але заробітчани на українській культурі нахабно покрали наші записи та розмістили на своїх ресурсах - хто для слави, а хто й для наживи).

А ще організували та провели низку етнофестивалів, творчих вечорів та просвітницьких заходів на пошану "найбільшого шістдесятника із шістдесятників".

Памʼятаємо нашу історію!

Шануємо наших героїв!