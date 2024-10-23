Hitman! Усик поразил внешним видом на первой пресс-конференции перед боем с Фьюри. Видео

Украинский чемпион WBC, WBA, WBO и IBO в супертяжелом весе Александр Усик (22-0, 14 КО) пришел на пресс-конференцию перед реваншем с Тайсоном Фьюри в образе Хитмена. 37-летний боксер побрился на лысо, а также сменил спортивную форму на элегантный костюм.

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Дополняла образ композиция "Ave Maria", под которую Усик вошел в зал Гилдхолл в Лондоне. Этот трек является саундтрком к игре Hitman (с англ. — "Наёмный убийца") — серия компьютерных игр в жанре стелс-экшен, доступная на многих современных платформах.

Ранее OBOZ.UA, что Усик принял решение отказаться от использования социальных сетей на время подготовки к реваншу

Напомним, в первом поединке Александр победил Тайсона раздельным решением судей – 114:113, 113:114, 115:112 – и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

Через месяц после боя, 18 мая, украинец лишился пояса Международной федерации бокса (IBF).

21 декабря Александр Усик проведет свой реванш против Тайсона. Стоит отметить, что свой прогноз на повторную схватку Усика и Фьюри сделал искусственный интеллект.