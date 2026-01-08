Кухня как основа туристической популярности: Apartel Uzhhorod завоевывает признание у путешественников своей концепцией

Бизнес во всем мире на протяжении последних лет сталкивается с постоянными вызовами. Особенно остро это ощутилось во время пандемии коронавируса, а в Украине – еще и с началом полномасштабной войны с Россией. Без преувеличения, выживают сильнейшие, креативные и те, кто не боится развиваться и искать новые решения.

Видео дня

В Украине среди сфер, которые пострадали больше всего, – туристический и гостиничный бизнес. Но, оправившись от первого шока и ощущения неопределенности, эти направления смогли не только возобновить работу, но и двигаться дальше, создавая новые объекты и проекты.

В несколько лучшей ситуации оказалась западная часть Украины. А в самом западном ее уголке – Закарпатской области – условия позволяют бизнесу работать и планировать развитие даже сейчас.

Ужгород как аутентичный региональный центр и раньше был популярен среди туристов, теперь же это город встречи, перезагрузки, релакса и покоя.

Здесь каждый найдет себя в любое время года и с любым настроением – будь то туристическая поездка, или бизнес-путешествие, или просто семейная встреча на несколько дней.

Отель Apartel Uzhhorod смог совместить в себе все эти части. Более того, здесь вы можете почувствовать домашний уют в изысканных современных апартаментах. В комплексе для этого есть все возможности.

Отель официально открылся в 2023 году, и выбранная концепция оказалась настолько удачной, что за короткое время он уже имеет постоянных гостей, которые арендуют апартаменты на месяцы. Здесь действительно чувствуется комфорт и тепло собственного дома. Все 63 номера оборудованы как апартаменты, часть из них – с балконами, с которых открывается вид на город.

Кроме этого, в отеле Apartel Uzhhorod удачно использовали еще одно направление, которое всегда популярно и у туристов, и у местных, – это кухня!

Кухня – это одно из основных направлений, которое интересует отдыхающих. Шеф-повар с авторским меню, качественный сервис, стильный дизайн – это залог успеха и было бы преступлением не использовать эту опцию в своей концепции. Именно в Apartel Uzhhorod вас ждет два ресторана – европейской кухни, где современные блюда приправлены нотками Закарпатья, и азиатской кухни.

Однозначно стоит обратить внимание на шведский стол в ресторане Limonchello, который далеко впереди своих коллег в столицах Европы по многообразию блюд, да и что говорить – вкуса.

Завтраки входят в стоимость проживания для всех номеров отеля. Щведский стол в отеле также доступен всем – за фиксированную сумму около 400 гривен. Это удобно, ведь где еще с самого утра можно вкусно позавтракать, наслаждаясь спокойствием просыпающегося города. А если в это время года работает еще и летняя терраса – считайте, что вы выиграли джекпот.

Мы недаром упомянули, что рестораны отеля Apartel Uzhhorod популярны среди местных: столик на ужин в лаундж-кафе SAKE стоит бронировать заранее. Если вы хотите весело и атмосферно провести вечер – вам именно сюда.

Гастрономический туризм – один из видов культуры, в котором Украина не только не отстает, но и уверенно держится среди лидеров. Большое количество блюд в сочетании с современной подачей и высоким уровнем сервиса делает нашу страну привлекательной для зарубежных путешественников.

Сейчас в этой плоскости эффектно выделяется Ужгород, где в 15-минутной езде до границы с ЕС, но именно в Украине вы не только почувствуете аромат настоящего закарпатского кофе, угоститесь тортом "Штефаньо", что было must-have всегда, но и откроете для себя вкус местного хлеба, крафтовых сыров, здешнего вина и мясных деликатесов.

И это точно не оставит вас равнодушным. Ежегодно вы будете искать повод снова и снова возвращаться в столицу Закарпатья. Ну а остановиться вы уже знаете где – отель Apartel Uzhhorod приглашает.