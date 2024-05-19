Первый в истории! Усик победил Фьюри и стал абсолютным чемпионом в супертяжелом весе

Украинский чемпион WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик (22-0, 14 КО) победил британского обладателя титула WBC Тайсон Фьюри (34-1-1, 24 КО) и стал первым в истории абсолютным чемпионом в супертяжелом дивизионе в эпоху четырех поясов. Бой на Kingdom Arena в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) завершился решением судей 115:112, 113:114, 114:113

Кроме того Усик, разбив Фьюри, стал линейным чемпионом: уникальный титул передается подряд (линейно) от проигравшего к победителю. OBOZ.UA вел онлайн-трансляцию боя Усик – Фьюри.

Первый раунд начался в своеобразной разведке. Оба боксера заняли центр ринга, не форсируя ситуацию. Визуально было хорошо заметна антропометрическое преимущество британца. В конце раунда Фьюри, прижавшись в угол начал паясничать. Усик несколько раз достал в голову сопернику.

Вторая трехминутка началась с двойки Усика. Фьюри держал Александра на дистанции, больше работая на публику, чем на результат. Впервые по корпусу поработал и британский боец. Тайсон не боялся зажиматься в угол, принимая все выпады нашего соотечественника и выжидая для контратаки. Перед самим гонгом Саша едва не пропустил апперкот.

В третьем раунде Фьюри включил работу ног. Усику приходилось постоянно подпрыгивать, чтобы ударить. Атаки Тайсона выглядели заметно опаснее и несколько раз прошли через защиту.

Четвертый отрезок повел Тайсон. Он попытался двойками оттеснить украинца, но затем бой вернулся в свой привычный ритм, когда Усик охотится за оппонентом. В ответ Александр пропустил очень неприятный апперкот.

К пятому раунду стала понятна стратегия Тайсона Фьюри - он сделал ставку на удар снизу, максимально выжидая и выцеливая. Постепенно боковые по корпусу украинца приносили результаты. На последних секундах перед гонгом Цыганский король без защиты выбросил два хука по нашему бойцу.

К экватору боя Тайсон все больше и больше доминировал в ринге. Апперкоты и очень тяжелые удары по корпусу сбили дыхание украинца. Наш соотечественник получил рассечение, а катмен требовал от крымчанина постоянного движения.

7-й раунд оба боксера выбрали для небольшой передышки без особого развития. Лишь под самый гонг Саша смог пробить британца.

8-ю трехминутку оба боксера стартовали с мощных боковых. Усику никак не удавалось развить комбинационные действия, но он не сдавался. Один из прыжков украинца все таки достиг цели. Наш боксер продолжал развивать инициативу, разбив в кровь нос.

9-й раунд стал настоящим шедевром от Усика. Александр попал в голову, и просто стал избивать Фьюри. Последнего просто спасли канаты. Рефери отсчитал нокдаун.

10-й боец из Симферополя взял небольшую паузу. Было заметно, что у него силы тоже не безграничны.

Чемпионские раунды стали тяжелыми для обоих бойцов. Александр не оставлял своих попыток нокаутировать соперника.

Судьи заслуженно оценили всю работу украинского чемпиона, отдав ему победу раздельным решением.

Сразу после победу Александра поздравил президент Украины Владимир Зеленский и мэр Киева Виталий Кличко.

"Сегодня Усик не только объединил все пояса профессионального бокса в супертяжелом весе, завоевав титул абсолютного чемпиона мира.Александр еще раз доказал, что он боец ​​и показал миру, что украинцы способны побеждать сильнейшего соперника. В сложном поединке", – написал Виталий Владимирович.

"Украинцы бьют мощно! И в конце концов все наши противники будут разбиты. Александр Усик – абсолютный чемпион мира! Трудная доказывающая битва: украинская выдержка и сила порождают украинскую победу. Поздравляю, чемпион! Поздравляю, страна! Слава Украине!" – написал наш президент.

Как сообщал OBOZ.UA, Усик в своем крайнем поединке 27 августа на стадионе "Тарчински Арена" в польском Вроцлаве победил британского претендента Даниеля Дюбуа (19-2, 18 КО) техническим нокаутом в 9-м раунде.

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