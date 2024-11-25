Фьюри объяснил, почему отвернулся от Усика на дуэли взглядов, и получил ответ украинца. Видео

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (34-1-1, 24 КО) откровенно ответил на вопрос о том, почему отвернулся от Александра Усика (22-0, 14 КО) во время финальной дуэли взглядов перед боем 18 мая. По словам Цыганского короля, он был напуган и поэтому не стал смотреть сопернику в глаза.

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Об этом Фьюри с ухмылкой на лице заявил в эфире TNT Sports Boxing во время просмотра повтора поединка вместе с украинцем. "Я его боялся, поэтому не стал смотреть на него", – прокомментировал кадры британский супертяж, на которых он стоит боком к Александру.

В ответ наш соотечественник назвал это просто элементом шоу. "Я его уважаю. И я знаю, что Тайсон тоже меня уважает. Это просто элемент шоу. Просто представление", – поделился своим мнением украинский боксер.

23 октября Усик и Фьюри провели первую дуэль взглядов перед вторым боем. Украинец появился на ней в необычном образе, сменив имидж. Кроме того, он заставил соперника пойти на необычный шаг для помощи ВСУ. Букмекеры изменили котировки на второй бой соперников.

Ранее стало известно, что Тайсон хочет устроить трилогию с Александром, чтобы войти в историю бокса. Также британец обвинил украинца в срыве сроков проведения реванша.

В первом поединке Александр победил Тайсона раздельным решением судей – 114:113, 113:114, 115:112 – и стал абсолютным чемпионом мира.

Наш соотечественник также поделился ожиданиями от второго боя с Фьюри и ответил на обвинения в мошенничестве во время боя 18 мая. Кроме того, украинец рассказал, чему научился в этом поединке.

Легендарный Владимир Кличко поделился своими ожиданиями от реванша Усика и Фьюри. А экс-чемпион Амир Хан не согласился с прогнозами на повторный бой боксеров.

В свою очередь, российский тренер по боксу Андрей Ивичук назвал Тайсона победителем будущего реванша с Александром. А сам украинец назвал единственного боксера, с которым ему интересно подраться после второго боя с британцем.

Кроме того, Энтони Джошуа ответил на вопрос, кого бы хотел видеть победителем реванша между Усиком и Фьюри. После этого он назвал триумфатора реванша. Сам Тайсон озвучил свою мотивацию на второй поединок против нашего соотечественника.

Также Фьюри ответил представителям команды Усика на сравнение с диктатором Владимиром Путиным.

Как сообщал OBOZ.UA, бывший тренер сборной Украины по боксу Михаил Завьялов заявил, что Тайсон Фьюри поставит на карту свою карьеру в реванше с Александром Усиком. Сам британец отметил, что не верит в свою победу по очкам во втором бою с украинцем. В свою очередь, Усик раскрыл детали подготовки к поединку.

Кроме того, стало известно, с кем планирует драться Александр после боя с Тайсоном. Свой прогноз на поединок дал легендарный Майк Тайсон. Британец также рассказал, о чем думал в девятом раунде первого боя с Усиком, когда побывал в нокдауне.

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