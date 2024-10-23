Фьюри отметился странной выходкой во время дуэли взглядов с Усиком. Видео

Британский супертяжеловес Тайсон Фьюри во время дуэли взглядов с обладателем титула WBC, WBA, WBO и IBO в супертяжелом весе Александром Усиком, стал щекотать украинца. Неожиданный момент случился во время первой пресс-конференции в Лондоне, посвященной будущему реваншу между бойцами.

Видео дня

Несколькими минутами ранее Усик заставил Тайсона Фьюри подписать ему несколько постеров. Во время пресс-конференции, посвященной реваншу, украинец достал из черного кейса два плаката, взял ручку и подошел к британцу за автографом.

Как сообщал OBOZ.UA, Усик (22-0, 14 КО) пришел на пресс-конференцию перед реваншем с Тайсоном Фьюри в образе Хитмена. 37-летний боксер побрился на лысо, а также сменил спортивную форму на элегантный костюм.

Напомним, в первом поединке Александр победил Тайсона раздельным решением судей – 114:113, 113:114, 115:112 – и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

Через месяц после боя, 18 мая, украинец лишился пояса Международной федерации бокса (IBF).

21 декабря Александр Усик проведет свой реванш против Тайсона. Стоит отметить, что свой прогноз на повторную схватку Усика и Фьюри сделал искусственный интеллект.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!