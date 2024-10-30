'Я говорил это с 2023 года': Джошуа ответил на вопрос, сможет ли Фьюри взять реванш у Усика

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (28-4, 23 КО) выразил уверенность в том, что Тайсон Фьюри (34-1-1, 24 КО) не сможет победить Александра Усика (22-0, 14 КО) в реванше. По словам британского боксера, его соотечественник является очень мастеровитым супертяжем, но не превосходит украинца.

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Об этом Джошуа заявил в интервью YouTube-каналу iFL TV, пишет портал secondsout.com. 35-летний уроженец Уотфорда подчеркл, что Фьюри без должного уважения отнесся к Усику в первом поединке, в результате чего едва не был нокаутирован, а результат реванша будет аналогичным первому бою.

"Я говорил, что Усик победит. Я говорил это с 2023 года. Я действительно считаю, что Фьюри хороший боец, но есть разные уровни. Тяжеловес почти нокаутировал Фьюри. Я не думаю, что он недооценил его, но то, что он сказал – мол, средневес все такое, просто показывает, что нельзя недооценивать бойца. Сможет ли Фьюри взять реванш? Лично я думаю, что нет. Я думаю, что Фьюри хорош, я просто не думаю, что он может это сделать. Я не думаю, что он лучше Усика", – сказал Джошуа.

Ранее стало известно, что Тайсон хочет устроить трилогию с Александром, чтобы войти в историю бокса. Кроме того, британец обвинил украинца в срыве сроков проведения реванша.

23 октября Усик и Фьюри провели первую дуэль взглядов перед вторым боем. Украинец появился на ней в необычном образе, сменив имидж. Кроме того, он заставил соперника пойти на необычный шаг для помощи ВСУ.

В первом поединке Александр победил Тайсона раздельным решением судей – 114:113, 113:114, 115:112 – и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

Наш соотечественник также поделился ожиданиями от второго боя с Фьюри и ответил на обвинения в мошенничестве во время боя 18 мая. Кроме того, украинец рассказал, чему научился в этом поединке.

Легендарный Владимир Кличко поделился своими ожиданиями от реванша Усика и Фьюри. А экс-чемпион Амир Хан не согласился с прогнозами на повторный бой боксеров.

В свою очередь, российский тренер по боксу Андрей Ивичук назвал Тайсона победителем будущего реванша с Александром. А сам украинец назвал единственного боксера, с которым ему интересно подраться после второго боя с британцем.

Кроме того, Энтони Джошуа (28-4, 23 КО) ответил на вопрос, кого бы хотел видеть победителем реванша между Усиком и Фьюри. Сам британец назвал свою мотивацию на второй поединок против нашего соотечественника.

Также Фьюри ответил представителям команды Усика на сравнение с диктатором Владимиром Путиным.

Как сообщал OBOZ.UA, бывший тренер сборной Украины по боксу Михаил Завьялов заявил, что Тайсон Фьюри поставит на карту свою карьеру в реванше с Александром Усиком. Сам британец отметил, что не верит в свою победу по очкам во втором бою с украинцем. В свою очередь Усик раскрыл детали подготовки к поединку.

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