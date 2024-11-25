'Это ненормально': Фьюри рассказал, что произойдет в реванше с Усиком

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (34-1-1, 24 КО) не собирается кардинально менять свой план на реванш с Александром Усиком (22-0, 14 КО) после поражения в мае. По словам Цыганского короля, он будет продолжать делать ставку на чистый бокс, а также пообещал быть более сфокусированным.

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Об этом Фьюри заявил в эфире TNT Sports Boxing во время просмотра повтора майского противостояния. Британский супертяж отметил, что все разговоры о необходимости просто оказывать давления на Усика беспочвенны, о чем наглядно говорят бои украинца с Энтони Джошуа (28-4, 25 КО) и Даниелем Дюбуа (22-2, 21 КО).

"Реванш будет проходить похоже. Я буду делать то же, что делал до этого. Я буду боксировать. Кстати, при моих габаритах и весе это ненормально, что я так боксирую, хорошо двигаюсь и ускользаю от соперников. Так почему я должен убирать это из своего плана? Я не буду. Люди говорят, что надо просто идти на Усика. Но если это так просто, почему этого не делал Джошуа? Большой сильный чувак. А он прятался за блоком. Как и Дюбуа. Потому я буду двигаться, пробивать апперкоты, буду более собранным, не устраивать клоунады", – сказал Фьюри.

23 октября Усик и Фьюри провели первую дуэль взглядов перед вторым боем. Украинец появился на ней в необычном образе, сменив имидж. Кроме того, он заставил соперника пойти на необычный шаг для помощи ВСУ. Букмекеры изменили котировки на второй бой соперников.

Ранее стало известно, что Тайсон хочет устроить трилогию с Александром, чтобы войти в историю бокса. Также британец обвинил украинца в срыве сроков проведения реванша.

В первом поединке Александр победил Тайсона раздельным решением судей – 114:113, 113:114, 115:112 – и стал абсолютным чемпионом мира.

Наш соотечественник также поделился ожиданиями от второго боя с Фьюри и ответил на обвинения в мошенничестве во время боя 18 мая. Кроме того, украинец рассказал, чему научился в этом поединке.

Легендарный Владимир Кличко поделился своими ожиданиями от реванша Усика и Фьюри. А экс-чемпион Амир Хан не согласился с прогнозами на повторный бой боксеров.

В свою очередь, российский тренер по боксу Андрей Ивичук назвал Тайсона победителем будущего реванша с Александром. А сам украинец назвал единственного боксера, с которым ему интересно подраться после второго боя с британцем.

Кроме того, Энтони Джошуа ответил на вопрос, кого бы хотел видеть победителем реванша между Усиком и Фьюри. После этого он назвал триумфатора реванша. Сам Тайсон озвучил свою мотивацию на второй поединок против нашего соотечественника.

Также Фьюри ответил представителям команды Усика на сравнение с диктатором Владимиром Путиным. Цыганский король объяснил, почему отвернулся от украинца во время дуэли взглядов перед первым боем.

Как сообщал OBOZ.UA, бывший тренер сборной Украины по боксу Михаил Завьялов заявил, что Тайсон Фьюри поставит на карту свою карьеру в реванше с Александром Усиком. Сам британец отметил, что не верит в свою победу по очкам во втором бою с украинцем. В свою очередь, Усик раскрыл детали подготовки к поединку.

Кроме того, стало известно, с кем планирует драться Александр после боя с Тайсоном. Свой прогноз на поединок дал легендарный Майк Тайсон. Британец также рассказал, о чем думал в девятом раунде первого боя с Усиком, когда побывал в нокдауне.

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