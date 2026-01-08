Напомню, что Трамп, как сообщил наш президент, хочет повысить среднюю зарплату в Украине втрое за счет масштабных американских инвестиций и создания соответствующих экономических условий – это является частью его мирного плана.

Для иностранного бизнеса, продающего продукцию по мировым ценам, даже утроенная зарплата Украины при относительно высоком качестве труда не столь уж велика, особенно с учётом предполагаемых для крупных инвесторов налоговых льгот.

К примеру, наша утроенная средняя в два с лишним раза ниже минимальной в беднейших кантонах Швейцарии. МИНИМАЛЬНОЙ!!!

Но кто будет работать? Как сообщил Уполномоченный ВРУ по правам человека Дмитрий Лубинец, 11 миллионов граждан Украины уехали за рубеж.

А ссылаясь на Минсоцполитики, пишут, что в 2050-м году в Украине "своих" останется лишь 25 миллионов (вследствие не столько гибели, сколько невозвращения после войны, дополнительного выезда и прочих современных демографических факторов – возраста, рождаемости, смертности).

Между прочим, активно называют и наиболее реальные непритязательные страны, которые могут стать источниками необходимой нам трудовой миграции (для настолько же непритязательных работодателей!), если не будет хватать европейского Востока.

Чаще всего, как и ранее, по-прежнему имеют в виду азиатские Бангладеш (даже чаще почти полуторамиллиардной Индии), Индию, Пакистан, а также африканские Кению и Эфиопию; реже – азиатские Непал, Мьянму, Таиланд, Лаос, Камбоджу, а также латиноамериканские Колумбию и Гватемалу.

[Напомню также, что с учетом совсем иных традиционных демографических особенностей соответствующих народов-"доноров" (разумеется, в трудовом, а не финансовом смысле) уважаемых приглашенных гостей со временем станет у нас гораздо больше, чем современных народов Украины.]

Ну а инвесторам здесь, понятно, нужны не бенгальцы и подобные, а квалифицированные украинцы.

Так что лучше бы, конечно, если бы возвращались свои, однако же каждый, кто успел адаптироваться за рубежом, без лишних сантиментов выберет себе страну по вкусу, а потому Украине еще предстоит для достойной конкуренции тщательно подготовиться.

Вот Рада, глядя вперед, уже и одобрила (пока приняв за основу) законопроекты, согласно которым для стимулирования капитальных инвестиций в новые – или уже существующие! – предприятия их можно будет вернуть через снижение налогов - на прибыль, НДС с импорта, импортных пошлин, налогов на имущество и земельного.

При этом с капинвестиций в интервалах от 100 тысяч евро до 1 млн, от 1 до 20 млн и от 20 до 50 млн соответственно будет возвращаться за счет налогов 70, 50 и 30 процентов.

Кое-кто по дурной привычке скулит: вот, мол, льготы для олигархов! Не надо скавчать: государство обещает поделиться тем, чего сейчас нет и, если не простимулировать, то и не будет! Ни инвестиций в миллионах евро (от своих или иностранцев) – с последующим экономическим ростом, включая занятость, – ни налогов!

А вот то, что у нас наконец начали воспринимать логику "предоставить льготы, чтобы это появилось", – может стать нашим шансом. Ведь именно при таких условиях – благодаря привлеченным инвестициям – в Украине будут не только новые рабочие места, но и совсем иные суммы заработной платы. То есть для своих, а не бенгальцев.

Заодно в таком случае появятся и экономические предпосылки для противостояния МВФ с его ультимативным требованием фактически уничтожить с 2027 года упрощенное налогообложение, а все, что старая, какой она станет к тому времени, власть успеет по этому вопросу понапринимать, радостно отменить.

Тогда и новые за рубеж не уедут, и те, кто пока что успели там как-то осесть, будут иметь куда возвратиться.