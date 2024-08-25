Усик назвал единственного боксера, с которым собирается провести бой после Фьюри

Чемпион WBA, WBO, WBC и IBO в супертяжелом весе Александр Усик (22-0, 14 КО) заявил, что кроме реванша с Тайсоном Фьюри он не против провести третий бой против британца Энтони Джошуа (26-3, 23 КО). По словам Александра лишь эти боксеры вызывают у него интерес.

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"Это реванш с Фьюри и, возможно, третий поединок с Джошуа. Только с этими двумя ребятами еще интересно, дальше уже пусть молодежь подтягивается и работает", – цитирует Усика sport.ua.

Украинский боксер также признался, что для него является целью собрать НСК "Олимпийский" в Киеве в мирное время

"Для меня не является целью собрать весь Мэдисон Сквер Гарден. Мэдисон — крутое место, но хочется свою публику порадовать. Я уверен, что весь стадион, 80 тыс., будет sold out [раскуплен]. Так что дай бог, чтобы это произошло", – добавил наш боксер.

Ранее известный промоутер Эдди Хирн заявил, что хочет организовать для Усика третий бой со своим подопечным Энтони Джошуа.

21 сентября Джошуа проведет поединок против Даниэля Дюбуа за пояс Международной федерации бокса (IBF), от которого был вынужден отказаться наш боксер.

Как сообщал OBOZ.UA, 26 сентября 2021 года, Александр Усик победил Энтони Джошуа и стал обладателем поясов в супертяжелом весе по версиям WBO, WBA IBF и IBO. Поединок в Лондоне на стадионе футбольного клуба "Тоттенхэм" завершился единогласным решением судей 117-112, 116-112, 115-113.

Спустя год бой-реванш Усик – Джошуа в Джидде завершился победой украинца раздельным решением судей.

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