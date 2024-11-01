Стало известно, с кем должен подраться Усик после реванша с Фьюри

Объединенный чемпион супертяжелого веса Александр Усик (22-0, 14 КО) намерен провести реванш с Даниелем Дюбуа (22-2, 21 КО) после победы во втором поединке против Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 КО). Это позволит нашему соотечественнику снова собрать все пояса дивизиона и вернуть себе титул Международной федерации бокса (IBF), которого он был лишен в начале лета.

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О планах украинского супертяжа поделился его менеджер Эгис Климас в интервью YouTube-каналу Boxing King Media. По словам представителя Усика, у многих экспертов и болельщиков после боя Александра и Даниеля остались вопросы относительно победы украинца в августе минувшего год из-за момента в пятом раунде, когда британец нанес запрещенный удар.

"Когда Александр во второй раз победит Тайсона, то в его весовой категории больше не останется интересных боксеров, кроме Даниэля Дюбуа. Он – обладатель титула IBF. Еще многие люди вспоминают первый бой и тот спорный удар. Многие считают, что там не был удар ниже пояса, хотя, на мой взгляд, на 100% был ниже пояса. Поэтому у многих людей есть вопросы. Поэтому для Александра был бы идеальный бой, в котором он мог бы доказать, что он его побил", – сказал Климас.

23 октября Усик и Фьюри провели первую дуэль взглядов перед вторым боем. Украинец появился на ней в необычном образе, сменив имидж. Кроме того, он заставил соперника пойти на необычный шаг для помощи ВСУ.

Ранее стало известно, что Тайсон хочет устроить трилогию с Александром, чтобы войти в историю бокса. Также британец обвинил украинца в срыве сроков проведения реванша.

В первом поединке Александр победил Тайсона раздельным решением судей – 114:113, 113:114, 115:112 – и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

Наш соотечественник также поделился ожиданиями от второго боя с Фьюри и ответил на обвинения в мошенничестве во время боя 18 мая. Кроме того, украинец рассказал, чему научился в этом поединке.

Легендарный Владимир Кличко поделился своими ожиданиями от реванша Усика и Фьюри. А экс-чемпион Амир Хан не согласился с прогнозами на повторный бой боксеров.

В свою очередь, российский тренер по боксу Андрей Ивичук назвал Тайсона победителем будущего реванша с Александром. А сам украинец назвал единственного боксера, с которым ему интересно подраться после второго боя с британцем.

Кроме того, Энтони Джошуа ответил на вопрос, кого бы хотел видеть победителем реванша между Усиком и Фьюри. После этого он назвал триумфатора реванша. Сам Тайсон озвучил свою мотивацию на второй поединок против нашего соотечественника.

Также Фьюри ответил представителям команды Усика на сравнение с диктатором Владимиром Путиным.

Как сообщал OBOZ.UA, бывший тренер сборной Украины по боксу Михаил Завьялов заявил, что Тайсон Фьюри поставит на карту свою карьеру в реванше с Александром Усиком. Сам британец отметил, что не верит в свою победу по очкам во втором бою с украинцем. В свою очередь, Усик раскрыл детали подготовки к поединку.

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