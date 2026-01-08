'Россия делает ставку на зиму': Зеленский – о ликвидации последствий ударов, новых главах ОВА и результатах переговоров с США. Видео

Не исключено, что Российская Федерация может осуществить новые атаки по нашей энергетике в ночь на 9 января. Оккупационная армия пытается воспользоваться временем зимней непогоды, чтобы последствия обстрелов были еще более ощутимыми.

С таким предупреждением выступил президент Владимир Зеленский. Вечером в четверг, 8 января, пресс-служба ОП опубликовала в YouTube новое видеообращение главы государства к гражданам.

"Есть информация, что сегодня ночью может быть новый российский массированный удар. Очень важно обращать внимание на воздушные тревоги сегодня, завтра, постоянно спускаться в укрытие. Россияне неизменны, они пытаются воспользоваться погодой", – сказал Зеленский.

Ликвидация последствий вражеских атак

Президент сообщил, что в течение всего четверга – фактически круглосуточно – спасатели, коммунальщики и другие службы работали на местах российских ударов.

"Днепровщина, Запорожье – после атаки по инфраструктуре была чрезвычайно сложная ситуация с электричеством, всем обеспечением. Необходимые ресурсы задействованы. Спасибо всем ремонтным бригадам, спасибо коммунальным службам, ГСЧС Украины, всем энергетическим компаниям – без перерывов продолжаются работы.

В Запорожской области еще днем восстановили энергоснабжение по графикам. Днепр, Кривой Рог, Никополь, Павлоград и другие города и громады Днепровщины – до сих пор в работе. Были сегодня, к сожалению, и новые удары – именно по энергетике и по гражданскому сектору, в Кривом Роге – по жилым домам", – проинформировал Зеленский. Он поручил правительству максимально помогать местным властям.

Также президент и премьер-министр Юлия Свириденко проверили доклады из областей. Не все отчеты оказались правдивыми. "Будут выводы", – предупредил глава государства, не уточняя деталей.

"Отправил в Днепр вице-премьер-министра по восстановлению [Алексея Кулебу], чтобы лично контролировал работы и оперативно решал вопросы с помощью. Максимум делается, чтобы возобновить поставки", – сообщил Зеленский.

Непогода и ситуация на дорогах

Президент отметил, что в разных регионах Украины значительно ухудшились погодные условия, что спровоцировало много проблем на дорогах и проблем с сетями.

"Фактически это чрезвычайный режим для всех служб. И договорились с премьер-министром Украины, что правительство подготовит решение – на время таких погодных условий, на днях, – чтобы обеспечить возможность для некритических учреждений, обычных офисов оставить людей дома. Также во взаимодействии с местными властями должны быть определены параметры работы школ в таких условиях на этой неделе и на следующей", – подчеркнул Зеленский.

Новые руководители ОГА

8 января документы по новым руководителям четырех областей уже были подготовлены. Президент подписал эти указы.

"В ближайшее время руководители будут представлены: Полтавщина, Черновицкая область, Винницкая и Днепровская область. На Тернопольскую область кандидатуру сегодня также согласовали. И в целом кадровые решения продолжим", – анонсировал он.

Мирные переговоры

Президент говорил с секретарем СНБО Рустемом Умеровым. Переговорная команда возвращается в Украину, и Зеленский ожидает детальные доклады – в частности о моментах, "которые нельзя обсудить по телефону".

"Были разные форматы встреч – и с американской командой, и с европейской командой. Соглашение о гарантиях безопасности с Америкой, мы считаем, готово к подписанию на самом высоком уровне. Важно, что в трехстороннем формате обсудили документы о восстановлении Украины и экономическом развитии – Украина, Америка, Европа. Почти готово.

Очень предметно поработали по основному политическому документу, и с нашей стороны – полный конструктив. Американская команда должна получить ответ от России, на что готовы там и действительно ли могут закончить войну. Мы считаем, что только давление это решит – давление на Россию, и только если будет достаточным", – отметил президент.

Он подчеркнул, что пока государство-агрессор "делает ставку больше на зиму, чем на дипломатию, на баллистику против нашей энергетики, а не на работу с Америкой и договоренности" с Дональдом Трампом.

"Это надо менять, и менять именно давлением на Россию и поддержкой Украины. Спасибо всем, кто воспринимает ситуацию именно так. Спасибо всем, кто с нами, кто с нашим народом, кто с Украиной. Спасибо всем, кто помогает нашим людям. Слава Украине!" – закончил Зеленский свое обращение.

Как писал OBOZ.UA, Рустем Умеров находился в Париже, где состоялись переговоры со спецпосланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. По их результатам Владимир Зеленский поручил украинской команде обсудить возможные форматы встреч на уровне лидеров между Украиной, государствами Европы и Соединенными Штатами.

