За рішенням Уряду і депутатів ВР в Україні в 2026 році буде найменша мінімальна зарплата серед всіх країн Європи, яка навіть і близько не покриває фактичний прожитковий мінімум для працездатних осіб і яка складе 8647 грн (174 ЄВРО станом на сьогодні).

Видео дня

Фактично Уряд з депутатами вважають за нормальне, що значній частині людей будуть платити рабську зарплату і ще значна частина буде сидіти на мінімалці з виплатами в конвертах для уникнення сплати податків.

Для порівняння мінімальні зарплати в інших країнах станом на 1 січня 2026 року:

Молдова - 322 Євро (6 300 MDL)

Польща - 1141 Євро (4806 PLN)

Словаччина - 915 EUR

Румунія - 796 Євро (4050 RON)

Угорщина - 841 Євро (322 800 HUF).

Німеччина - 2446 Євро

Франція - 1823 Євро

Іспанія - 1487 Євро

США - федеральна мінімальна 1086 Євро (7.5 дол за годину), але в 30 штатах федеральна мінімальна значно вище, наприклад в Каліфорнії 2531 Євро (16,9 дол за годину)

P.s. В Грузії перейшли до встановлення мінімальної зарплати виключно для працівників бюджетного сектору - в 2026 році їх базова зарплата складе 505 Євро (1600 ларі).