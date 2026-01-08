Блог | В Украине в 2026 году будет самая маленькая минимальная зарплата среди всех стран Европы
За рішенням Уряду і депутатів ВР в Україні в 2026 році буде найменша мінімальна зарплата серед всіх країн Європи, яка навіть і близько не покриває фактичний прожитковий мінімум для працездатних осіб і яка складе 8647 грн (174 ЄВРО станом на сьогодні).
Фактично Уряд з депутатами вважають за нормальне, що значній частині людей будуть платити рабську зарплату і ще значна частина буде сидіти на мінімалці з виплатами в конвертах для уникнення сплати податків.
Для порівняння мінімальні зарплати в інших країнах станом на 1 січня 2026 року:
Молдова - 322 Євро (6 300 MDL)
Польща - 1141 Євро (4806 PLN)
Словаччина - 915 EUR
Румунія - 796 Євро (4050 RON)
Угорщина - 841 Євро (322 800 HUF).
Німеччина - 2446 Євро
Франція - 1823 Євро
Іспанія - 1487 Євро
США - федеральна мінімальна 1086 Євро (7.5 дол за годину), але в 30 штатах федеральна мінімальна значно вище, наприклад в Каліфорнії 2531 Євро (16,9 дол за годину)
P.s. В Грузії перейшли до встановлення мінімальної зарплати виключно для працівників бюджетного сектору - в 2026 році їх базова зарплата складе 505 Євро (1600 ларі).