'Готовится завязать с боксом': легендарный украинский тренер оценил реванш Усика и Фьюри

Легендарный украинский тренер по боксу Михаил Завьялов признался, что не видит явного фаворита в реванше Александра Усика (22-0, 14 КО) и Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 КО). Экс-наставник национальной сборной страны также предположил, что британец будет предельно мотивирован вернуть себе пояса и хорошо подготовится к противостояние.

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Такое мнение Завьялов выразил в интервью порталу sport24.ua. По его убеждению, для Фьюри на кону будут стоять не только титулы, но и вся его карьера, а кроме того, британский супертяж не будет заинтересован в том, чтобы поединок перешел в поздние раунды, к чему наверняка будет готов и Усик.

"В команде украинца понимают, что второе противостояние не будет похоже на первое. Фьюри очень талантливый боксер. После поражения он сделал выводы. Поэтому следует ожидать, что против Усика в декабре выйдет лучшая версия Тайсона. Предполагаю, что бой будет складываться ровно. Важную роль будет играть психологическая и физическая подготовка, другая тысяча составляющих факторов. Фьюри выйдет вернуть себе пояса. И не в его интересах затягивать бой. Он готовится отдать все и завязать с боксом. Так что шансы на победу – 50 на 50", – сказал Завьялов.

Напомним, в первом поединке Александр победил Тайсона раздельным решением судей – 114:113, 113:114, 115:112 – и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

Через месяц после боя, 18 мая, украинец был вынужден отказаться от пояса Международной федерации бокса (IBF). До этого Александр категорично высказался о том, что случится, если Тайсон попытается сорвать реванш.

Он также поделился ожиданиями от второго боя с Фьюри и ответил на обвинения в мошенничестве во время боя 18 мая. Кроме того, Александр рассказал, чему научился в этом поединке.

Легендарный Владимир Кличко поделился своими ожиданиями от реванша Усика и Фьюри. А экс-чемпион Амир Хан не согласился с прогнозами на повторный бой боксеров. Кроме того, россиянин Александр Поветкин приписал РФ успехи нашего соотечественника.

В свою очередь, российский тренер по боксу Андрей Ивичук назвал Тайсона победителем будущего реванша с Александром. А сам украинец назвал единственного боксера, с которым ему интересно подраться после второго боя с британцем.

Кроме того, Джошуа ответил на вопрос, кого бы хотел видеть победителем реванша между Усиком и Фьюри. Сам британец назвал свою мотивацию на второй поединок против нашего соотечественника. Также он рассказал, когда начнет подготовку к противостоянию.

Как сообщал OBOZ.UA, Тайсон Фьюри ответил представителям команды Александра Усика на сравнение с диктатором Владимиром Путиным. А британец Даниель Дюбуа пожелал украинцу поражения.

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