'Его ждет печальный финал': Усика призвали немедленно завершить карьеру

Бывший чемпион мира во втором полулегком весе, а ныне известный тренер Роберт Гарсия призвал украинца Александра Усика (24-0, 15 КО) не затягивать с завершением карьеры. По словам американца, нашего соотечественника не ждет ничего хорошего, если он решит подраться с кем-то из молодых звезд супертяжелого веса.

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Об этом Гарсия заявил в интервью Boxing Scene. Лучший тренер минувшего года по версии авторитетного издания The Ring подчеркнул, что хотел бы увидеть завершение карьеры Усиком в статусе непобежденного суперчемпиона, благодаря чему украинец еще больше впишет свое имя в историю.

"Я бы очень хотел увидеть его уход из бокса на вершине. Если он продолжит драться, мы увидим его против молодого льва, который полностью доминирует в силу своего возраста, то его ждет печальный финал, который мы запомним именно таким. Я хотел бы запомнить Усика как величайшего боксера всех времен. Я бы очень хотел, чтобы он ушел на пенсию сейчас. Я знаю, что есть много денег, и это заманчиво, поэтому я не могу его винить. Он на пике формы и может доминировать над этими топовыми бойцами, но рано или поздно его тело не справится", – сказал Гарсия.

Напомним, 20 июля украинец нокаутировал британца Даниеля Дюбуа (22-3, 21 КО) в пятом раунде и собрал все пояса королевского дивизиона. В то же время было опубликовано видео, чем на самом деле завершился бой.

В ринге наш соотечественник назвал возможных соперников. После поединка была опубликована статистика ударов соперников, а также судейские записки.

В России по традиции решили приписать себе чужие победы и назвали Усика своим. Кроме того, легендарный Леннокс Льюис оценил победу нашего соотечественника. А в соцсетях эмоционально отреагировали на триумф Усика в бою с Дюбуа.

Перед поединком в скандальную ситуацию угодил футболист сборной Украины Михаил Мудрик. Также стало известно место Александра в рейтинге лучших супертяжей в истории бокса.

Кроме того, был назван истинный гонорар Александра за бой с Даниелем. Наш соотечественник пока отказался вернуться в Украину.

Британский ветеран Дерек Чисора (36-13, 23 КО) назвал главную ошибку соотечественника в бою с украинцем. Ее подтвердили журналисты, опубликовавшие данные о хаосе, который происходил в команде Дюбуа за несколько часов до противостояния.

Всемирная боксерская организация (WBO) уже назначила нашему боксеру нового соперника. В то же время в Саудовской Аравии сразу отказались от этого боя.

Также Усик сделал необычное заявление о гимне Украины. А в сети показали видео того, что происходило перед боем украинца с Дюбуа.

Как сообщал OBOZ.UA, на видео попала реакция Катерины Усик на нокаут в бою между Александром Усиком и Даниелем Дюбуа. А Тайсон Фьюри отметился неожиданной реакцией на украинский флаг перед поединком в Лондоне.

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