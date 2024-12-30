'Вы это увидите, а если нет...' Стало известно, состоится ли третий бой Усик – Фьюри

Председатель Главного управления по делам развлечений в Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх не собирается организовывать третий бой между Александром Усиком (23-0, 14 КО) и Тайсона Фьюри (28-4, 25 КО). Две победы нашего соотечественника доказали его превосходство в противостоянии.

Видео дня

Об этом в интервью YouTube-каналу iFL TV заявил британский промоутер Эдди Хирн. Глава компании Matchroom Boxing и представитель Энтони Джошуа (28-4, 25 КО) отметил, что для своего подопечного он хотел бы организовать поединок против Фьюри.

"Я бы хотел, что бы Джошуа сразился с Фьюри. В третьем бое Фьюри с Усиком нет необходимости. Его Превосходительство не собирается устраивать третий бой. Мы все знаем, что Энтони и Тайсон вместе дадут просто монструозный бой. Мы все хотим проводить великие бои и делать большой бизнес. Так что, надеюсь, вы это увидите, а если нет... В центре внимания – Даниель Дюбуа или Тайсон Фьюри", – сказал Хирн.

Напомним, что бой Усик – Фьюри 2 завершился победой украинского боксера единогласным решением со счетом 116-112 трижды. Кроме того, стало известно, какой результат зафиксировал искусственный интеллект. Это вызвало ярость у Тайсона, который назвал себя сильнейшим с разницей минимум в три раунда. После боя он был "дисквалифицирован".

Свою версию по раундам дал экс-чемпион Энтони Джошуа. А легендарный Леннокс Льюис признался, что поединок его не впечатлил.

Кроме того, Эдди Хирн оспорил счет реванша Усика и Фьюри. В свою очередь британские СМИ узнали, что говорили Тайсону перед 12-м раундом боя.

В то же время была опубликована впечатляющая статистика ударов соперников в бою. А на фото было показано, как выглядит лицо Фьюри после 100 пропущенных ударов от Усика.

После победы украинский боксер определился со своим следующим соперником, а также сделал признание о реванше с Тайсоном.

Также на камеру попала реакция Пэрис Фьюри, когда Александр был объявлен победителем реванша с Тайсоном. Кроме того, бой обнаружили в известном мультфильме. А в России начали распространять фейковые слова британца о Владимире Зеленском. Украинца же отстранили от бокса.

Как сообщал OBOZ.UA, появилось видео того, что Тайсон Фьюри написал на флаге Украины после поражения от Александра Усика в реванше. Кроме того, нашего боксера назвали лучшим супертяжем ХХІ века. Также стали известны гонорары соперников за второй бой.

Менеджер Эгис Климас рассказал, когда Усик планирует вернуться на ринг. Искусственный интеллект уже сделал прогноз поединка украинца.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!