Россия пытается превратить Черное море в инструмент давления и запугивания, – Сибига

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел телефонный разговор с министром иностранных дел Греции Георгиосом Герапетритисом. В ходе беседы стороны обсудили ситуацию с безопасностью в Черном море, которое Россия пытается превратить из жизненно важной артерии, соединяющей страны, рынки и людей, в еще один инструмент давления и запугивания.

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Он проинформировал коллегу о последствиях постоянных российских атак на украинские города и инфраструктуру. Об этом министр иностранных дел Украины сообщил на своей странице в X.

Андрей Сибига обратил внимание на ситуацию с безопасностью в Черном море, отметив, что российские атаки на украинские порты, морскую инфраструктуру и гражданские суда представляют прямую угрозу свободе судоходства, международной торговле и глобальной продовольственной безопасности.

Министр иностранных дел Украины подчеркнул важность обеспечения безопасности и свободы судоходства.

"Для Украины и Греции, двух морских держав, свобода судоходства является вопросом принципа и безопасности. Россия пытается превратить Черное море — жизненно важную артерию, соединяющую страны, рынки и людей, — в еще один инструмент давления и запугивания. Мы заинтересованы в том, чтобы оно оставалось открытым, безопасным и свободным для морского судоходства", — отмечается в сообщении.

Сибига проинформировал коллегу о последствиях регулярных российских ударов по украинским городам и инфраструктуре, подчеркнув, что рост масштабов ракетных и дронных атак РФ делает усиление противовоздушной обороны Украины неотложным приоритетом.

Министр иностранных дел поблагодарил Грецию за солидарность с Украиной и ее народом, а также отметил, что стороны обсудили текущую ситуацию, ключевые направления двустороннего сотрудничества и международного взаимодействия и договорились оставаться в тесном контакте.

Напомним, Турция начала ограничивать движение отдельных коммерческих судов в направлении Черного моря на фоне учащения атак на торговое судоходство. Некоторым судам, следующим в Новороссийск и Украину, задерживают или отказывают в разрешениях на прохождение через Дарданеллы.

Как писал OBOZ.UA, российские атаки на порты Большой Одессы уже приводят к остановке предприятий, сокращению экспорта и потере валютной выручки. Под угрозой оказалась половина экспорта украинской железной руды, а быстрого возобновления морских перевозок не ожидается.

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